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Covid-19

Espanha tem 832 mortes em um dia pelo novo coronavírus

Segundo informações das autoridades locais, esse foi o maior número de mortes em razão do Covid-19 em um único dia no pais. O número de casos chega a 72.248

Publicado em 28 de Março de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 09:59
Coronavírus - Covid19
Espanha tem 832 mortes em um dia pelo novo coronavírus Crédito: Syaibatul Hamdi/Pixabay
O Ministério da Saúde da Espanha registrou nas últimas 24 horas 832 mortes pelo novo coronavírus. Na sexta-feira (27), o número de casos subiu de 64.059 para 72.248.
Segundo informações das autoridades locais, esse foi o maior número de mortes em razão do Covid-19 em um único dia no pais.
A Espanha é o segundo país mais afetado da Europa entre mortos e infectados, ficando atrás da Itália, que registrou na sexta-feira 919 óbitos. O maior número diário desde que a pandemia atingiu o país, no começo deste ano, que já soma 9.134 mortos.
Para piorar o problema na Itália, o instituto de saúde italiano havia afirmado que a transmissão do coronavírus não chegou ainda ao pico, e que as medidas de restrição devem ser prorrogadas.

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