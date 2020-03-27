Trump: 'Acabei de assinar maior pacote de ajuda econômica da história americana'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta sexta-feira, 27, um pacote fiscal trilionário para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus no país, que já tem mais infectados do que a China. "Acabei de assinar o maior pacote de ajuda econômica da história americana - duas vezes maior do que qualquer lei de assistência já aprovada", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.