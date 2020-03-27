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Coronavírus

Trump: 'Acabei de assinar maior pacote de ajuda econômica da história americana'

Segundo Donald Trump, o pacote de US$ 2,2 trilhões fornecerá 'alívio urgentemente necessário para as famílias, trabalhadores e empresas de nossa nação'

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:13
Donald Trump
Donald Trump Crédito: Jim Bourg
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na tarde desta sexta-feira, 27, um pacote fiscal trilionário para tentar minimizar os impactos econômicos da pandemia de coronavírus no país, que já tem mais infectados do que a China. "Acabei de assinar o maior pacote de ajuda econômica da história americana - duas vezes maior do que qualquer lei de assistência já aprovada", escreveu Trump em sua conta oficial no Twitter.
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Segundo o republicano, o pacote de US$ 2,2 trilhões fornecerá "alívio urgentemente necessário para as famílias, trabalhadores e empresas de nossa nação".
O pacote foi aprovado na Câmara dos Representantes horas antes e já havia passado pelo Senado americano, depois ter sido pivô de divergências entre republicanos e democratas que, por fim, chegaram a um acordo.

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