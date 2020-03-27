Jogador capixaba é infectado com coronavírus na Indonésia

Wander é o segundo jogador capixaba infectado com coronavírus Crédito: Persib Bandung/Divulgação

Depois do atacante capixaba Dori, que foi o primeiro brasileiro infectado com o coronavírus no futebol chinês, outro jogador nascido no Espírito Santo confirmou em suas redes sociais que testou positivo para a doença. Trata-se do também atacante Wander, ex-Desportiva Ferroviária e Vitória, e que atualmente joga no Persib Bandung, da Indonésia.

O atleta de 28 anos, que é o segundo jogador capixaba acometido com o Covid-19, publicou um vídeo onde diz que está bem e sem sintomas. Wander diz que está isolado e em tratamento e manda um o recado pedindo para que todos se mantenham saudáveis, afirmando que tem esperança de que ficará bem em breve e poderá voltar a jogar futebol.