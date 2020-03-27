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Pandemia

Jogador capixaba é infectado com coronavírus na Indonésia

Ex-Desportiva Ferroviária e Vitória, Wander atualmente joga no Persib Bandung, da Indonésia. O atleta anunciou em suas redes sociais que contraiu o Covid-19

Publicado em 27 de Março de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 15:11
Wander é o segundo jogador capixaba infectado com coronavírus
Wander é o segundo jogador capixaba infectado com coronavírus Crédito: Persib Bandung/Divulgação
Depois do atacante capixaba Dori, que foi o primeiro brasileiro infectado com o coronavírus no futebol chinês, outro jogador nascido no Espírito Santo confirmou em suas redes sociais que testou positivo para a doença. Trata-se do também atacante Wander, ex-Desportiva Ferroviária e Vitória, e que atualmente joga no Persib Bandung, da Indonésia.
O atleta de 28 anos, que é o segundo jogador capixaba acometido com o Covid-19, publicou um vídeo onde diz que está bem e sem sintomas. Wander diz que está isolado e em tratamento e manda um o recado pedindo para que todos se mantenham saudáveis, afirmando que tem esperança de que ficará bem em breve e poderá voltar a jogar futebol.

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Wander vinha em boa fase na disputa da Liga da Indonésia. Nas três partidas disputadas até o momento, o capixaba marcou quatro gols e é o artilheiro de sua equipe.

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