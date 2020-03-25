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Histórico de atleta? Confira lista de esportistas com coronavírus

Em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não precisaria se preocupar em caso de infecção com o Covid-19. Entretanto, dezenas de atletas já foram infectados e reações são analisadas caso a caso

Publicado em 25 de Março de 2020 às 13:15

Públicado em 

25 mar 2020 às 13:15
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Dybala e Kevin Durant testaram positivo para coronavírus
Dybala e Kevin Durant testaram positivo para coronavírus Crédito: Divulgação
 Olimpíadas de Tóquio, Eliminatórias para a Copa do Mundo, Liga dos Campeões da Europa, Libertadores, NBA, Fórmula 1, Circuito da ATP (Tênis) e várias das principais competições esportivas do mundo estão paralisadas. Orientação da Organização Mundial de Saúde para que atletas não competissem nem mesmo em competições com portões fechados. Uma medida para reduzir a disseminação do coronavírus.
 Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro, em pronunciamento desconectado da realidade na noite de terça-feira (24,) relatou que mesmo se fosse infectado pelo Covid-19, não teria que se preocupar devido ao seu histórico de atleta. "No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado, não precisaria me preocupar. Eu nada sentiria, ou seria acometido por uma gripezinha ou resfriadinho", disse, em rede nacional.

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Enfim, parece que o presidente do Brasil não vem acompanhando muito os noticiários. Dezenas de atletas e ex-atletas pelo mundo estão sofrendo com a doença. Ninguém menos que o ex-zagueiro italiano Paolo Maldini, que está infectado pelo vírus, chegou a relatar que é uma grave preocupação. "As dores são particularmente fortes, sentimos um aperto no peito", pontuou o ex jogador. Certamente vários atletas infectados não terão sentirão complicações, mas outros já precisaram ser internados. Os casos precisam ser devidamente analisados por quem realmente entende. Então presidente, vamos com calma nas declarações né?

Atletas infectados com Covid-19

  • Futebol  

  • Rugani (Juventus) 
  • Matuidi (Juventus) 
  • Dybala (Juventus)  
  • Fellaini (Shandong Luneng)
  • Dori (Meizhou Hakka) 
  • Jonathas Jesus (Elche) 
  • Timo Hübers (Hannover) 
  • Horn (Hannover) 
  • Pezzella (Fiorentina) 
  • Vlahovic (Fiorentina) 
  • Bereszynski (Sampdoria) 
  • La Gumina (Sampdoria) 
  • Thorsby (Sampdoria) 
  • Colley (Sampdoria) 
  • Ekdal (Sampdoria) 
  • Gabbiadini (Sampdoria) 
  • Austin (West Brom) 
  • Mnoga (Portsmouth) 
  • Raggett (Portsmouth) 
  • Cannon (Portsmouth) 
  • Bolton (Portsmouth) 
  • Garay (Valencia) 
  • Gaya Mangala (Valencia) 
  • Mangala (Valencia) 
  • Cabrera (Espanyol) 
  • Wu Lei (Espanyol) 
  • Hyun-jun (Troyes) 
  • Kilian (Paderborn) 
  • Hudson-Odoi (Chelsea)  

  • Basquete
  • Marcus Smart (Boston Celtics) 
  • Rudy Goubert (Utah Jazz) 
  • Donovan Mitchell (Utah Jazz)  
  • Kevin Durant (Brooklyn Nets)
  • *Los Angeles Lakers com dois casos, Denver Nuggets com um caso e Philadelphia 76ers com três casos não informaram os nomes dos atletas. 
  • Maique (Paulistano)  
  • Tênis 
  • Thiago Wild  
  • Vôlei 
  • Earvin Ngapeth

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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