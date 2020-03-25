Histórico de atleta? Confira lista de esportistas com coronavírus

Dybala e Kevin Durant testaram positivo para coronavírus Crédito: Divulgação

Olimpíadas de Tóquio, Eliminatórias para a Copa do Mundo, Liga dos Campeões da Europa, Libertadores, NBA, Fórmula 1, Circuito da ATP (Tênis) e várias das principais competições esportivas do mundo estão paralisadas. Orientação da Organização Mundial de Saúde para que atletas não competissem nem mesmo em competições com portões fechados. Uma medida para reduzir a disseminação do coronavírus.

Entretanto, o presidente Jair Bolsonaro, em pronunciamento desconectado da realidade na noite de terça-feira (24,) relatou que mesmo se fosse infectado pelo Covid-19, não teria que se preocupar devido ao seu histórico de atleta. "No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado, não precisaria me preocupar. Eu nada sentiria, ou seria acometido por uma gripezinha ou resfriadinho", disse, em rede nacional.

Enfim, parece que o presidente do Brasil não vem acompanhando muito os noticiários. Dezenas de atletas e ex-atletas pelo mundo estão sofrendo com a doença. Ninguém menos que o ex-zagueiro italiano Paolo Maldini, que está infectado pelo vírus, chegou a relatar que é uma grave preocupação. "As dores são particularmente fortes, sentimos um aperto no peito", pontuou o ex jogador. Certamente vários atletas infectados não terão sentirão complicações, mas outros já precisaram ser internados. Os casos precisam ser devidamente analisados por quem realmente entende. Então presidente, vamos com calma nas declarações né?

Atletas infectados com Covid-19