Quem disse que não tem esporte na TV? Netflix, Globoplay e cia oferecem opções

Confira as opções de filmes e séries sobre esportes Crédito: Divulgação

As principais competições esportivas do mundo estão paralisadas e com isso, óbvio, as transmissões sumiram da tela da TV. Para quem é apaixonado por futebol, passar as quartas-feiras e os domingos sem um jogo é cruel demais. Da mesma forma os fãs de basquete, tênis, lutas e automobilismo ficam carentes de suas programações preferidas. Mas hoje a coluna vai resolver isso. Ou vocês acham que Rafael Braz é o único colunista deste jornal que está atento aos serviços de streaming e o que eles oferecem? Globoplay, Dazn e Netflix e Amazon Prime aparecem com boas opções para quem quer conhecer um pouco mais da história de grandes competições ou da vida de alguns atletas.

Globoplay

Documentário que refaz a trajetória do Flamengo ao título da Libertadores 2019, "Até o Fim" está disponível no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação

No Globoplay há opções de jogos e reportagens de várias competições que a Globo transmitiu nos últimos anos. Além disso também há um presente para os torcedores do Flamengo: o documentário “Até o Fim”, que conta a saga da conquista da Libertadores 2019. A produção traz bastidores, entrevistas especiais e imagens inéditas do título.

Netflix

Com um leque vasto de opções, o Netflix oferece documentários e filmes. Entre os conteúdos mais trabalhados está a série “Gold Stars: A História Oficial da Copa do Mundo Fifa”, que conta a história da competição em três episódios. Ainda sobre mundiais, a série “Campeões da Copa” prioriza outra abordagem: conta histórias de alguns atletas seleções que conquistaram uma Copa do Mundo. Quem prefere deixar as seleções de lado e conhecer histórias de clubes também é contemplado. “Sunderland Até Morrer”, “Juventus: Prima Squadra” e “Boca Juniors Confidential” relatam momentos marcantes na trajetória destes clubes e principalmente a paixão de seus torcedores.

Mas não é só de futebol que vive o Netflix. Quem gosta de Fórmula 1 pode conferir a série “F1: Dirigir Para Viver”, que aposta em histórias pessoais de pilotos e curiosidades dos bastidores sa principal competição do automobilismo mundial. Para a galera do basquete, o documentário sobre a vida e carreira de Allen Iverson é uma boa pedida.

Amazon Prime

Concorrente direta do Netflix, o Amazon Prime também traz bons conteúdos quando o assunto é esporte. Tem opções para todos os gostos. Entre os filmes, destaque para “Rush, No Limite da Emoção”, que relata a rivalidade existente entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt, na Fórmula 1. Um belo filme. O cardápio ainda conta com “Pelé: A Origem”, que conta a história do Rei do Futebol.

Rush traz os bastidores da histórica rivalidade entre Niki Lauda (Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth) Crédito: Divulgação

Filmes



Uma Prova de Fé - (Futebol Americano)



Rush - (Automobilismo)



Make us Dream - (Futebol)



Pelé: A origem - (Futebol)



Uncle Drew - (Basquete)



A Era do Peixinho - (Vôlei)



Garoto de Ouro - (Boxe)



Luta pela Honra - (Boxe)



Ali - (Boxe)



Séries

Six Dreams - (Futebol)



Campo de Estrelas: Real Madrid - (Futebol)



Isto é Futebol - (Futebol)



Les Bleus 2018 - (Futebol)



Rafael Nadal Profile - (Tênis)



Grand Prix Driver - (Automobilismo)



Le Mans: Paixão pelo Desafio - (Automobilismo)



Dazn