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Filipe Souza

Quem disse que não tem esporte na TV? Netflix, Globoplay e cia oferecem opções

Você acha que Rafael Braz é o único colunista de A Gazeta que está ligado nos serviços de streaming? Achou errado! Confira as opções que podem substituir a programação de esporte no fim de semana

Publicado em 22 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 mar 2020 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Confira as opções de filmes e séries sobre esportes Crédito: Divulgação
As principais competições esportivas do mundo estão paralisadas e com isso, óbvio, as transmissões sumiram da tela da TV. Para quem é apaixonado por futebol, passar as quartas-feiras e os domingos sem um jogo é cruel demais. Da mesma forma os fãs de basquete, tênis, lutas e automobilismo ficam carentes de suas programações preferidas. Mas hoje a coluna vai resolver isso. Ou vocês acham que Rafael Braz é o único colunista deste jornal que está atento aos serviços de streaming e o que eles oferecem? Globoplay, Dazn e Netflix e Amazon Prime aparecem com boas opções para quem quer conhecer um pouco mais da história de grandes competições ou da vida de alguns atletas.

Globoplay 

Documentário que refaz a trajetória do Flamengo ao título da Libertadores 2019, "Até o Fim" está disponível no Globoplay Crédito: Globoplay/Divulgação
No Globoplay há opções de jogos e reportagens de várias competições que a Globo transmitiu nos últimos anos. Além disso também há um presente para os torcedores do Flamengo: o documentário “Até o Fim”, que conta a saga da conquista da Libertadores 2019. A produção traz bastidores, entrevistas especiais e imagens inéditas do título.

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Netflix 

Com um leque vasto de opções, o Netflix oferece documentários e filmes. Entre os conteúdos mais trabalhados está a série “Gold Stars: A História Oficial da Copa do Mundo Fifa”, que conta a história da competição em três episódios. Ainda sobre mundiais, a série “Campeões da Copa” prioriza outra abordagem: conta histórias de alguns atletas seleções que conquistaram uma Copa do Mundo. Quem prefere deixar as seleções de lado e conhecer histórias de clubes também é contemplado. “Sunderland Até Morrer”, “Juventus: Prima Squadra” e “Boca Juniors Confidential” relatam momentos marcantes na trajetória destes clubes e principalmente a paixão de seus torcedores.
Mas não é só de futebol que vive o Netflix. Quem gosta de Fórmula 1 pode conferir a série “F1: Dirigir Para Viver”, que aposta em histórias pessoais de pilotos e curiosidades dos bastidores sa principal competição do automobilismo mundial. Para a galera do basquete, o documentário sobre a vida e carreira de Allen Iverson é uma boa pedida.

Amazon Prime 

Concorrente direta do Netflix, o Amazon Prime também traz bons conteúdos quando o assunto é esporte. Tem opções para todos os gostos. Entre os filmes, destaque para “Rush, No Limite da Emoção”, que relata a rivalidade existente entre os pilotos Niki Lauda e James Hunt, na Fórmula 1. Um belo filme. O cardápio ainda conta com “Pelé: A Origem”, que conta a história do Rei do Futebol. 
Rush traz os bastidores da histórica rivalidade entre Niki Lauda (Daniel Brühl) e James Hunt (Chris Hemsworth) Crédito: Divulgação
  • Filmes 
  • Uma Prova de Fé - (Futebol Americano)  
  • Rush - (Automobilismo)
  • Make us Dream - (Futebol)  
  • Pelé: A origem - (Futebol)
  • Uncle Drew - (Basquete) 
  • A Era do Peixinho - (Vôlei) 
  • Garoto de Ouro - (Boxe) 
  • Luta pela Honra - (Boxe) 
  • Ali - (Boxe) 
  •  
  • Séries 
  • Six Dreams - (Futebol) 
  • Campo de Estrelas: Real Madrid - (Futebol) 
  • Isto é Futebol - (Futebol) 
  • Les Bleus 2018 - (Futebol) 
  • Rafael Nadal Profile - (Tênis) 
  • Grand Prix Driver - (Automobilismo) 
  • Le Mans: Paixão pelo Desafio - (Automobilismo)

Dazn 

O Dazn possui em seu acervo duas séries que foram feitas para mexer com o coração do torcedor. Uma para o Flamengo e outra para o Vasco. A série “Sem Filtro:Flamengo”, uma produção que tem como finalidade abordar a paixão que move o torcedor rubro-negro. Já o torcedor cru-maltino pode ficar de olho na série “De volta: Vasco”, que relata o movimento de associação em massa dos vascaínos ao programa de sócio-torcedor.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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