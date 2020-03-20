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Esporte

Coronavírus adia inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba

Homenagem a atletas que fizeram história em suas modalidades seria neste mês, mas devido a pandemia do Covid-19 o evento foi suspenso. Obra foi prometida em dezembro de 2017

Publicado em 20 de Março de 2020 às 16:18

Públicado em 

20 mar 2020 às 16:18
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Calçada da Fama do Esporte Capixaba está praticamente pronta Crédito: Edson Reis/Sesport
A inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba vai ficar para a próxima. Por conta da pandemia do coronavírus, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) decidiu suspender evento que estava previsto para acontecer neste mês. A homenagem, que ficará no entorno do ginásio poliesportivo Paulo Valiate Pimenta, dentro do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, foi prometida pelo Governo do Estado em dezembro de 2017, e estava apenas por detalhes para ser entregue.
"A calçada está praticamente pronta. Falta apenas um detalhe que quero que esteja pronto uma semana antes da inauguração. Mas diante deste cenário de coronavírus nós decidimos aguardar passar essa fase para marcar uma nova data de inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba", destacou o secretário de esportes Júnior Abreu.

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Com o objetivo de eternizar feitos que elevaram o nome do Espírito Santo no meio do esporte, a Calçada da Fama vai homenagear dez atletas em seu início. Entre eles estão, Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia; Nilo Etienne Duarte (in memorian), incentivador do futsal no Estado; Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding; e Venicius Ribeiro, o Buru, eleito o melhor jogador de futebol de areia do mundo em 2007.

Feitos marcantes dos atletas contemplados 

  • Geovani Silva – Futebol
  • Conquistas: Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), Campeão da Copa do Mundo Sub-20 (1983). 
  •  
  • Venicius Ribeiro (Buru) - Futebol de Areia 
  • Conquistas: Melhor jogador do mundo em 2007 e cinco vezes campeão da Copa do Mundo (2000, 2004, 2006, 2007 e 2009). 
  •  
  • Fábio Luiz Magalhães – Vôlei de Praia 
  • Conquistas: Medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), campeão mundial em 2005. 
  •  
  • Neymara Carvalho – Bodyboarding 
  • Conquistas: Pentacampeã mundial de bodyboarding (2003, 2004, 2007, 2008 e 2009). 
  •  
  • Tayanne Mantovaneli – Ginástica Rítmica 
  • Conquistas: Três medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio (2007) e medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003). 
  •  
  • Franck Brown – Voo Livre 
  • Conquistas:  Doze vezes campeão brasileiro e quatro vezes recordista mundial de voo à distância (2007,2012² e 2015). 
  •  
  • Daniel Mendes – Paratletismo 
  • Conquistas: Medalha de ouro no revezamento 4x100 rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016), prata nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012) e bronze nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016). 
  •  
  • Juliétty Tesch – Vela 
  • Conquistas: Hexacampeã Brasileira de vela, classe Laser. Árbitra da final da modalidade nos Jogos Olímpicos do Rio (2016). 
  •  
  • Alison Cerutti - Vôlei de Praia
  • Conquistas: Medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio (2016) e prata em Londres (2012). Quatro vezes eleito Rei da Praia. 
  •  
  • Nilo Etienne Duarte (In Memorian) - Futsal 
  • Conquistas: Criou a Federação Espírito Santense de Futsal em 1984 e foi maior incentivador da modalidade no Estado.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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