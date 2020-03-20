Coronavírus adia inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba

Calçada da Fama do Esporte Capixaba está praticamente pronta Crédito: Edson Reis/Sesport

A inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba vai ficar para a próxima. Por conta da pandemia do coronavírus, a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport) decidiu suspender evento que estava previsto para acontecer neste mês. A homenagem, que ficará no entorno do ginásio poliesportivo Paulo Valiate Pimenta, dentro do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, em Vitória, foi prometida pelo Governo do Estado em dezembro de 2017, e estava apenas por detalhes para ser entregue.

"A calçada está praticamente pronta. Falta apenas um detalhe que quero que esteja pronto uma semana antes da inauguração. Mas diante deste cenário de coronavírus nós decidimos aguardar passar essa fase para marcar uma nova data de inauguração da Calçada da Fama do Esporte Capixaba", destacou o secretário de esportes Júnior Abreu.

Com o objetivo de eternizar feitos que elevaram o nome do Espírito Santo no meio do esporte, a Calçada da Fama vai homenagear dez atletas em seu início. Entre eles estão, Alison Cerutti, campeão olímpico de vôlei de praia; Nilo Etienne Duarte (in memorian), incentivador do futsal no Estado; Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding; e Venicius Ribeiro, o Buru, eleito o melhor jogador de futebol de areia do mundo em 2007.

Feitos marcantes dos atletas contemplados