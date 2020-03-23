Medalhista olímpico, Alison afirma que combate ao coronavírus é prioridade

Na tarde desta segunda-feira (23), canadense Dick Pound, membro do COI (Comitê Olímpico Internacional), afirmou que por conta da pandemia do coronavírus, a decisão de adiar Os Jogos Olímpicos de Tóquio já foi tomada, mas ainda não foi oficializada pela entidade porque alguns detalhes estão em discussão, como a nova data, que deve ser no ano que vem.
Nos últimos dias cresceu a quantidade de manifestações e protestos de atletas e comitês olímpicos pelo mundo pelo adiamento ou suspensão da Olimpíada. Um dos principais atletas do país, o capixaba Alison, que já conquistou duas medalhas olímpicas no vôlei de praia (ouro Rio-2016 e prata Londres-2012) e tem vaga garantida nos Jogos de Tóquio ao lado do parceiro Álvaro Filho, acredita que o melhor neste momento o melhor a ser feito é potencializar o combate ao coronavírus.
"Todos estamos acompanhando o noticiário na esperança de que a população tenha a consciência da gravidade dessa pandemia, da necessidade de se unir para seguir as orientações das autoridades. Temos que nos prevenir, dobrar os cuidados com a higiene, com o contato com outras pessoas, ficar em casa. Nesse momento, estamos todos na mesma situação, impossibilitados de ter uma vida normal, mudando hábitos em prol da saúde e do bem-estar do mundo”, afirmou o atleta.
Por conta do momento de indecisão que vivia o esporte olímpico nos últimos dias, Alison mantém uma rotina de atividades para se manter em forma, medida adotada por centena de atletas pelo país.
“Estou treinando, tentando manter uma rotina dentro do possível, mas com o máximo de atenção comigo e com minha família. Não é só o esporte que está sofrendo com o coronavírus, todos os segmentos da sociedade estão sendo impactados e nada é prioridade a não ser fazer de tudo, e cada um precisa fazer a sua parte, para que possamos passar bem por isso tudo o mais rápido possível", pontuou o atleta.