Medalhista olímpico, Alison afirma que combate ao coronavírus é prioridade

Álvaro Filho e o capixaba Alison Cerutti formam uma das duplas brasileiras classificadas aos Jogos de Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/FIVB

Na tarde desta segunda-feira (23), canadense Dick Pound, membro do COI (Comitê Olímpico Internacional), afirmou que por conta da pandemia do coronavírus, a decisão de adiar Os Jogos Olímpicos de Tóquio já foi tomada, mas ainda não foi oficializada pela entidade porque alguns detalhes estão em discussão, como a nova data, que deve ser no ano que vem.

Nos últimos dias cresceu a quantidade de manifestações e protestos de atletas e comitês olímpicos pelo mundo pelo adiamento ou suspensão da Olimpíada. Um dos principais atletas do país, o capixaba Alison, que já conquistou duas medalhas olímpicas no vôlei de praia (ouro Rio-2016 e prata Londres-2012) e tem vaga garantida nos Jogos de Tóquio ao lado do parceiro Álvaro Filho, acredita que o melhor neste momento o melhor a ser feito é potencializar o combate ao coronavírus.

"Todos estamos acompanhando o noticiário na esperança de que a população tenha a consciência da gravidade dessa pandemia, da necessidade de se unir para seguir as orientações das autoridades. Temos que nos prevenir, dobrar os cuidados com a higiene, com o contato com outras pessoas, ficar em casa. Nesse momento, estamos todos na mesma situação, impossibilitados de ter uma vida normal, mudando hábitos em prol da saúde e do bem-estar do mundo”, afirmou o atleta.

Por conta do momento de indecisão que vivia o esporte olímpico nos últimos dias, Alison mantém uma rotina de atividades para se manter em forma, medida adotada por centena de atletas pelo país.