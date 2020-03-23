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Filipe Souza

Medalhista olímpico, Alison afirma que combate ao coronavírus é prioridade

Com vaga garantida para buscar sua terceira medalha olímpica em Tóquio, capixaba destaca a necessidade de toda a população tomar os cuidados necessários

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:28

Públicado em 

23 mar 2020 às 17:28
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Álvaro Filho e o capixaba Alison Cerutti formam uma das duplas brasileiras classificadas aos Jogos de Tóquio-2020
Álvaro Filho e o capixaba Alison Cerutti formam uma das duplas brasileiras classificadas aos Jogos de Tóquio-2020 Crédito: Divulgação/FIVB
Na tarde desta segunda-feira (23), canadense Dick Pound, membro do COI (Comitê Olímpico Internacional), afirmou que por conta da pandemia do coronavírus, a decisão de adiar Os Jogos Olímpicos de Tóquio já foi tomada, mas ainda não foi oficializada pela entidade porque alguns detalhes estão em discussão, como a nova data, que deve ser no ano que vem.
Nos últimos dias cresceu a quantidade de manifestações e protestos de atletas e comitês olímpicos pelo mundo pelo adiamento ou suspensão da Olimpíada. Um dos principais atletas do país, o capixaba Alison, que já conquistou duas medalhas olímpicas no vôlei de praia (ouro Rio-2016 e prata Londres-2012) e tem vaga garantida nos Jogos de Tóquio ao lado do parceiro Álvaro Filho, acredita que o melhor neste momento o melhor a ser feito é potencializar o combate ao coronavírus.

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"Todos estamos acompanhando o noticiário na esperança de que a população tenha a consciência da gravidade dessa pandemia, da necessidade de se unir para seguir as orientações das autoridades. Temos que nos prevenir, dobrar os cuidados com a higiene, com o contato com outras pessoas, ficar em casa. Nesse momento, estamos todos na mesma situação, impossibilitados de ter uma vida normal, mudando hábitos em prol da saúde e do bem-estar do mundo”, afirmou o atleta.
Por conta do momento de indecisão que vivia o esporte olímpico nos últimos dias, Alison mantém uma rotina de atividades para se manter em forma, medida adotada por centena de atletas pelo país.
“Estou treinando, tentando manter uma rotina dentro do possível, mas com o máximo de atenção comigo e com minha família. Não é só o esporte que está sofrendo com o coronavírus, todos os segmentos da sociedade estão sendo impactados e nada é prioridade a não ser fazer de tudo, e cada um precisa fazer a sua parte, para que possamos passar bem por isso tudo o mais rápido possível", pontuou o atleta.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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