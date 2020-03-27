"País está preocupado com o Covid-19", relata goleiro capixaba em Portugal

Paulo Vitor é goleiro do Rio Ave, em Portugal Crédito: Acervo Pessoal

Um dos principais jogadores do elenco capa-preta quando o Rio Branco conquistou o Capixabão 2015 em cima da Desportiva, o goleiro Paulo Vitor hoje veste a camisa do Rio Ave, clube da cidade de Vila do Conde, em Portugal. Natural de São Mateus, Região Norte do Espírito Santo, o jogador mora em um condomínio com a esposa e a filha. Todos estão em casa por conta das medidas preventivas de combate ao Covid-19.

Portugal apresentou 714 novos casos da doença só nesta sexta-feira (27). Já foram registradas 76 mortes e 4.268 pessoas infectadas pelo coronavírus no país. O governo português tenta conscientizar a população a ficar em casa para reduzir a disseminação do vírus. Paulo Vitor relata que é um momento muito difícil para todos no país.

"Depois que apareceu o coronavírus, muita coisa mudou na nossa rotina. Já são muitas mortes e o país está preocupado com esse vírus, que é muito perigoso e já atacou boa parte do mundo. É hora de se cuidar, ficar em casa e esperar essa situação passar para as coisas voltarem ao normal" Paulo Vitor - Goleiro do Rio Ave

Mesmo dentro de casa, o goleiro capixaba é orientado pela comissão técnica do Rio Ave a realizar uma série de atividades físicas para manter a forma. Paulo Vitor divide seu tempo junto a família e com os treinos, que além de ajudar a manter a forma, também acabam fazendo o tempo passar mais rápido. “Tem um grupo do clube que nos passa alguns trabalhos para fazermos. Alguns atletas têm bicicleta, esteira e treinam dentro de casa. Somos orientados a fazer muitos trabalhos de core, abdominal e flexão. Aqui no condomínio onde moro também consigo fazer algumas coisas. Então, estou sempre ativo. Não posso ficar parado porque uma hora o campeonato vai voltar, e para sua reta final. Faltam só dez jogos”, contou o goleiro.

Estabilidade

A grande maioria dos clubes do futebol brasileiro já relataram que com a paralisação das competições e a dificuldade em arrecadar receitas vai ficar difícil manter os salários dos jogadores em dia. Com exceção é claro dos principais times da elite do futebol brasileiro. Em Portugal, esse é um problema que Paulo Vitor dificilmente deve ter. A expectativa é que os clubes permaneçam cumprindo com os vencimentos dos jogadores.

Rio Ave ocupa a quinta colocação do Campeonato Português Crédito: Acervo Pessoal

“Em termos de salário o clube nos dá apoio total. Sempre pagou em dia. O Rio tem uma estrutura muito boa e todos estão tranquilos em relação a isso. Agora temos que nos cuidar e esperar a hora desse vírus acabar e podermos voltar a nossa vida normal”, pontuou.