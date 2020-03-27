No Twitter, argentinos fazem chacota de declarações de Bolsonaro

A hashtag #mandemcumprimentosaoBrasil estava entre os assuntos mais comentados no Twitter na Argentina nesta sexta-feira (27).
O tom é jocoso, e os tuítes falam em se despedir do país "porque seu presidente vai extingui-lo do mapa", "porque nunca mais voltaremos a vê-lo", "porque seus apoiadores acham que o coronavírus é só uma gripezinha", entre outras críticas a Jair Bolsonaro pelas declarações em que minimiza os efeitos da Covid-19.
A postura do presidente brasileiro é assunto em programas de TV e nos noticiários argentino, em contraponto às medidas de restrição impostas pelo mandatário do país, Alberto Fernández.