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Sobre coronavírus

No Twitter, argentinos fazem chacota de declarações de Bolsonaro

A hashtag #mandemcumprimentosaoBrasil estava entre os assuntos mais comentados da rede social, nesta sexta-feira (27)

Publicado em 27 de Março de 2020 às 18:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 18:29
Presidente Jair Bolsonaro durante videoconferência com governadores do Sudeste
Presidente Jair Bolsonaro durante videoconferência com governadores do Sudeste Crédito: Marcos Corrêa/PR
A hashtag #mandemcumprimentosaoBrasil estava entre os assuntos mais comentados no Twitter na Argentina nesta sexta-feira (27).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O tom é jocoso, e os tuítes falam em se despedir do país "porque seu presidente vai extingui-lo do mapa", "porque nunca mais voltaremos a vê-lo", "porque seus apoiadores acham que o coronavírus é só uma gripezinha", entre outras críticas a Jair Bolsonaro pelas declarações em que minimiza os efeitos da Covid-19.
A postura do presidente brasileiro é assunto em programas de TV e nos noticiários argentino, em contraponto às medidas de restrição impostas pelo mandatário do país, Alberto Fernández.

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