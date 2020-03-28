Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Na Espanha, atletas participam virtualmente de evento contra a pandemia
Covid-19

Na Espanha, atletas participam virtualmente de evento contra a pandemia

Com o lema 'Música e futebol unidos contra a covid-19', o evento reuniu atletas e artistas famosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 17:40

Publicado em 28 de Março de 2020 às 17:40

Espanha
Espanha Crédito: Pixabay
A La Liga, responsável pela primeira e segunda divisões do Campeonato Espanhol, organizou neste sábado um festival para arrecadar fundos no combate ao novo coronavírus. Com o lema "Música e futebol unidos contra a covid-19", o evento reuniu atletas e artistas famosos.
Gerard Piqué, do Barcelona, Sergio Ramos, do Real Madrid, Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, e Jesús Navas, do Sevilla, foram alguns dos jogadores que participaram do evento beneficente. O tenista Rafael Nadal, atual número 2 do mundo, foi outra estrela que apareceu no festival.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Todos fizeram aparições virtuais, cada um em sua casa, respeitando o isolamento social como medida para ajudar a conter o avanço da covid-19. O evento de caridade foi transmitido ao vivo para 180 países nas redes sociais de La Liga. Antes de o festival terminar, já haviam sido arrecados mais de 500 mil euros (R$ 2,8 milhões)
"Que o futebol e a música sirvam para desconectarmos um pouco nestes dias cinzas", disse Sérgio Ramos. "Juntos vamos conseguir mostrar às pessoas a importância de ficar em casa nesse momento", afirmou o presidente de La Liga, Javier Tebas.
Confinado em sua casa, na cidade de Manacor, na Ilha de Maiorca, Nadal também deu seu depoimento a respeito do atual cenário de distanciamento social.
"A realidade é que, como todas as mudanças na vida, temos que nos adaptar e isso leva um tempo. Tomará que dê para nos adaptarmos e pouco a pouco vamos vencendo esse vírus que está nos levando a circunstâncias extremas", avaliou o tenista.
Na Espanha, há mais de 72 mil infectados, com cerca de 5.690 mortes. Em todo o mundo, são mais de 600 mil casos. O país ibérico, assim como grande parte do mundo, está em quarentena.

Veja Também

Superliga Feminina é encerrada sem campeão em razão da pandemia de coronavírus

Coronavírus: Governo do ES quer montar hospital de campanha na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados