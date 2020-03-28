Coronavírus no ES: empréstimo de até R$ 5 mil para microempreendedores

Motorista de aplicativo Crédito: Dan Gold/ Unsplash

Motoristas de aplicativo, artesãos, cabeleireiros e demais microempreendedores individuais (MEIs) vão poder pegar até R$ 5 mil de empréstimo sem juros para ajudar neste período de baixo movimento por conta do isolamento social motivado pelo coronavírus . O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande (PSB) na manhã deste sábado (28).

Segundo Casagrande, as pessoas que pegarem esse empréstimo vão poder esperar seis meses para começar a pagar, além de poder dividir a dívida em 24 parcelas. Além dessas medidas para os microempreendedores individuais, foram apresentadas possibilidades para microempresários e pequenos e médios empresários que faturam até R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano.

Para este empréstimo estão disponíveis R$ 30 milhões, que saíram do Fundo de Infraestrutura do governo estadual. O contrato de empréstimo será feito nas agências do Banestes.

Segundo a equipe do governo, existem 220 mil microempreendedores individuais no Espírito Santo . Essas ações podem ser complementadas e até ampliadas, dependendo do tamanho da crise. Estamos dando esse primeiro passo, que é um passo importante para proteger o setor produtivo capixaba, disse Casagrande durante a coletiva on-line em que fez os anúncios.

CONFIRA AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO

Empréstimo para microempreendedores individuais (MEIs)

O governo estadual vai liberar R$ 30 milhões para empréstimo de microempreendedores individuais (MEIs). O crédito será feito pelo Banestes com limite de R$ 5 mil para cada MEI.

O valor não terá juros ou correção, tem carência de seis meses para o início do pagamento e o prazo para a conclusão do empréstimo é de 24 meses. O dinheiro poderá ser utilizado pelo empreendedor para qualquer finalidade.

Empréstimo para pagar salários

As empresas com faturamento menor ou igual a R$ 360 mil por ano vão poder pegar até R$ 31.500 emprestado para fazer o pagamento do salário dos trabalhadores. O dinheiro terá juros zero e correção pela Selic: 3,75% ao ano. Seis meses de carência e até 48 meses para pagar.

O dinheiro, no entanto, é exclusivo para o pagamento dos empregados. A contrapartida é que as empresas não demitam os empregados pelo tempo que durar o empréstimo - até 48 meses. Nem todas as regras para esta modalidade já foram definidas.

Adiamento do Simples

Ficam suspensos, por três meses, a parcela do Simples Nacional que cabe ao Estado. Vencimentos de abril, maio e junho serão pagos em julho, agosto e setembro, respectivamente.

O pagamento vai ser feito sem acréscimos de juros e o impacto para o Estado deve ser de R$ 100 milhões. Segundo estimativas do governo, a medida deve auxiliar 49 mil empresas.

Linha para pequenas e médias empresas

Banestes vai seguir a mesma linha de empréstimo anunciada pelo governo federal para pequenas e médias empresas que tenham faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano.

A linha tem carências de seis meses, pode ser dividida em 36 parcelas e os juros são de 3,75%.

Outras linhas de crédito

Segundo o governo estadual, o BNDES já está operando outros R$ 300 milhões, com custo médio de 7,25% ao ano. O recurso já está à disposição do setor empresarial.

Desburocratização

O governo está passando a aceitar documentos digitalizados em processos, postergando por 90 dias os registros no Fundap, renovando por 90 dias as certidões negativas de débito vencidas ou por vencer e suspendendo prazos e impugnações, intimações, audiências enquanto houver restrição de funcionamento de órgão público.