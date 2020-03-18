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Socorro financeiro

Coronavírus: Banestes e Bandes criam linha de crédito para empresas afetadas

Financiamento terá condições especiais como prazo de até quatro anos para pagamento e taxa de juros a partir de 0,65% ao mês

Publicado em 18 de Março de 2020 às 18:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 18:03
Agência do Banestes em Vila Velha: banco estadual terá linha de crédito especial Crédito: Carlos Alberto Silva
Com o objetivo de reduzir os impactos econômicos da pandemia de coronavírus para os negócios no Espírito Santo, os bancos estaduais Banestes e Bandes vão criar uma linha de crédito emergencial para empresas, de todos os portes, afetadas economicamente pela Covid-19.
A iniciativa faz parte das medidas adotadas pelo governo do Estado para contornar a crise econômica anunciada pelo coronavírus. O atendimento aos empresários interessados será feito de forma conjunta por um comitê, com analistas dos dois bancos públicos. 
Os recursos vão atender a negócios em setores impactados de imediato com o isolamento e a menor circulação de pessoas, principalmente os de comércio e serviços. Outros segmentos poderão ser incluídos com o desenrolar do cenário de crise.
A medida visa contribuir com a manutenção da capacidade financeira dos estabelecimentos atingidos e aliviar as contas até que o pico da pandemia seja superado. A linha de crédito emergencial oferece capital de giro e recursos financeiros essenciais para a manutenção das atividades das empresas. 

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A linha terá condições especiais com o prazo de até quatro anos para pagamento e taxa de juros a partir de 0,65% ao mês. As condições vão variar de acordo com o tamanho e o faturamento das empresas. Veja:
  • Linha de Crédito Emergencial Bandes/Banestes
  • Valor do financiamento: conforme capacidade de contratação da empresa
  • Taxa: a partir de 0,65% ao mês
  • Carência: até 6 meses
  • Prazo de pagamento: até 48 meses

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