Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Governo do ES oferece empréstimo para pequeno empresário que não demitir

Medidas para ajudar a economia estadual foram anunciadas na manhã deste sábado (28) pelo governador Renato Casagrande em tempos de coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 12:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 12:44
O governador Renato Casagrande durante coletiva, na manhã deste sábado
O governador Renato Casagrande durante coletiva virtual na manhã deste sábado (28) Crédito: Reprodução/Facebook
O governo estadual vai abrir uma linha de crédito especial para ajudar os microempresários do Espírito Santo a passar pela crise econômica provocada pelo novo coronavírus. Empresas que faturam até R$ 360 mil por ano vão ter direito a um crédito de até R$ 31, 5 mil para pagar os empregados neste período de isolamento social.
Governo do ES oferece empréstimo para pequeno empresário que não demitir
O empréstimo tem carência de seis meses para começar a ser pago e as parcelas podem ser divididas em até 48 meses. A correção do valor será feita pela taxa Selic: 3,75% ao ano. A contrapartida exigida pelo governo é que as empresas não demitam empregados durante todo o período de financiamento.
Pode haver demissão, no entanto, desde que haja substituição. Fica proibida somente a redução no número de funcionários.

R$ 5 MIL PARA ARTESÃOS, MOTORISTAS DE APLICATIVO E OUTROS

Além desta medida, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou outras, voltadas para microempreendedores individuais (MEIs), motoristas de aplicativo, artesãos e outros empreendedores. Entre as medidas estão a liberação de um empréstimo de até R$ 5 mil, sem correção e sem juros, com carência de seis meses e até 24 meses para concluir o pagamento.

Veja Também

Entenda a proposta que garante renda de R$ 600 a R$ 1200 a informais

Coronavírus no ES: empréstimo de até R$ 5 mil para microempreendedores

Essas ações podem ser complementadas e até ampliadas, dependendo do tamanho da crise. Estamos dando esse primeiro passo, que é um passo importante para proteger o setor produtivo capixaba, disse Casagrande durante a coletiva on-line neste sábado (28) em que fez os anúncios.

VEJAS AS MEDIDAS ANUNCIADAS PELO GOVERNO

Empréstimo para pagar salários

As empresas com faturamento menor ou igual a R$ 360 mil por ano vão poder pegar até R$ 31.500 emprestados para fazer o pagamento do salário dos trabalhadores. O dinheiro terá juro zero e correção pela Selic: 3,75% ao ano. Também haverá seis meses de carência e até 48 meses para pagar.
O dinheiro, no entanto, é exclusivo para o pagamento dos empregados. A contrapartida é que as empresas não demitam os empregados pelo tempo que durar o empréstimo - até 48 meses. Nem todas as regras para esta modalidade já foram definidas.

Veja Também

Fui demitido durante a crise do coronavírus: quais são os meus direitos?

Adiamento do Simples

Ficam suspensos, por três meses, a parcela do Simples Nacional que cabe ao Estado. Vencimentos de abril, maio e junho serão pagos em julho, agosto e setembro, respectivamente.
O pagamento vai ser feito sem acréscimos de juros e o impacto para o Estado deve ser de R$ 100 milhões. Segundo estimativas do governo, a medida deve auxiliar 49 mil empresas.

Empréstimo para microempreendedores individuais (MEIs)

O governo estadual vai liberar R$ 30 milhões para empréstimo a microempreendedores individuais (MEIs). O crédito será feito pelo Banestes com limite de R$ 5 mil para cada MEI.
O valor não terá juros ou correção, tem carência de seis meses para o início do pagamento e o prazo para a conclusão do empréstimo é de 24 meses. O dinheiro poderá ser utilizado pelo empreendedor para qualquer finalidade.

Veja Também

"Sem isolamento agora, impacto na economia vai ser maior", diz Casagrande

Linha para pequenas e médias empresas

Banestes vai seguir a mesma linha de empréstimo anunciada pelo governo federal para pequenas e médias empresas que tenham faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano. A linha tem carência de seis meses, pode ser dividida em 36 parcelas e os juros são de 3,75%.

Outras linhas de crédito

Segundo o governo estadual, o BNDES já está operando outros R$ 300 milhões, com custo médio de 7,25% ao ano. O recurso já está à disposição do setor empresarial.

Desburocratização

O governo está passando a aceitar documentos digitalizados em processos, postergando por 90 dias os registros no Fundap, renovando por 90 dias as certidões negativas de débito vencidas ou por vencer e suspendendo prazos e impugnações, intimações, audiências enquanto houver restrição de funcionamento de órgão público.
Também estão sendo prorrogadas por 90 dias as licenças ambientais vencidas ou por vencer, além de extinguir o sistema Sintegra.

CONFIRA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:

Veja Também

Governo do ES vai distribuir cesta básica para estudantes e artesãos

Decreto municipal autoriza volta de feiras livres em Cariacica

Coronavírus: bombeiros negam ambulância especial para desembargadores no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados