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Apesar da pandemia

Decreto municipal autoriza volta de feiras livres em Cariacica

Um decreto publicado nesta sexta-feira (27) autorizou a volta das feiras livres em Cariacica, que não funcionavam desde o último domingo (22), como forma de evitar aglomerações e conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19)

Publicado em 27 de Março de 2020 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 19:26
Idosos frequentam a feira livre de Jardim da Penha
Feiras livres aconteceram normalmente em várias cidades da Grande Vitória no último final de semana Crédito: Elis Carvalho
Um decreto publicado nesta sexta-feira (27) autorizou a volta das feiras livres em Cariacica, que não funcionavam desde o último domingo (22), como forma de evitar aglomerações e conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Na semana passada, o comércio de rua foi suspenso por 30 dias.
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Segundo informações da Prefeitura de Cariacica, a decisão foi tomada após reunião entre representantes do municípios e das feiras livres. Apesar da liberação para funcionamento, regras e sanções foram impostas, ainda no sentido de combate ao novo coronavírus (Covid-19).  De acordo com a prefeitura, os feirantes já estarão nas ruas a partir deste sábado (28), em cinco pontos distintos da cidade.

RESTRIÇÕES:

  • Espaçamento lateral de, no mínimo, 1,5 metro entre uma barraca e outra e não deixar produtos ao redor
  • Está vetada a presença de feirantes com idade superior a 60 ou com sintomas de gripe/resfriado
  • Proibição do consumo de alimentos nas feiras. Alimentos podem ser comercializados, desde que, em embalagens fechadas e adequadas ao transporte.
Ainda de acordo com informações da prefeitura, o comerciante que infringir os termos do decreto terá o cadastro para participar de feiras em Cariacica excluído e será encaminhado à delegacia. A fiscalização ficará à cargo dos técnicos da Coordenação de Feiras do município.

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