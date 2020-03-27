Decreto municipal autoriza volta de feiras livres em Cariacica

Um decreto publicado nesta sexta-feira (27) autorizou a volta das feiras livres em Cariacica, que não funcionavam desde o último domingo (22), como forma de evitar aglomerações e conter a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Na semana passada, o comércio de rua foi suspenso por 30 dias.
Segundo informações da Prefeitura de Cariacica, a decisão foi tomada após reunião entre representantes do municípios e das feiras livres. Apesar da liberação para funcionamento, regras e sanções foram impostas, ainda no sentido de combate ao novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a prefeitura, os feirantes já estarão nas ruas a partir deste sábado (28), em cinco pontos distintos da cidade.
RESTRIÇÕES:
- Espaçamento lateral de, no mínimo, 1,5 metro entre uma barraca e outra e não deixar produtos ao redor
- Está vetada a presença de feirantes com idade superior a 60 ou com sintomas de gripe/resfriado
- Proibição do consumo de alimentos nas feiras. Alimentos podem ser comercializados, desde que, em embalagens fechadas e adequadas ao transporte.
Ainda de acordo com informações da prefeitura, o comerciante que infringir os termos do decreto terá o cadastro para participar de feiras em Cariacica excluído e será encaminhado à delegacia. A fiscalização ficará à cargo dos técnicos da Coordenação de Feiras do município.