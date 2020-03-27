Decreto municipal autoriza volta de feiras livres em Cariacica

Segundo informações da Prefeitura de Cariacica, a decisão foi tomada após reunião entre representantes do municípios e das feiras livres. Apesar da liberação para funcionamento, regras e sanções foram impostas, ainda no sentido de combate ao novo coronavírus (Covid-19). De acordo com a prefeitura, os feirantes já estarão nas ruas a partir deste sábado (28), em cinco pontos distintos da cidade.