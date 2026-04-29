ES terá feriado ensolarado e maio com temperaturas acima da média

O primeiro fim de semana de maio de 2026, prolongado pelo feriado do Dia do Trabalhador na sexta-feira (1º), deve começar com predomínio de Sol no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o tempo firme deve prevalecer na sexta e no sábado (2) em todo o Estado. A mudança está prevista para o domingo (3), quando a chegada de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva a partir da tarde no Centro-Sul capixaba, avançando até Vitória. Na Região Norte, a previsão é de chuva apenas à noite.





Além da previsão para o feriado, a tendência para o restante de maio é de temperaturas acima da média no Espírito Santo (veja o mapa abaixo). De acordo com a Climatempo, o mês deve ser marcado por calor mais intenso e períodos prolongados de tempo seco.