ES terá feriado ensolarado e maio com temperaturas acima da média

O primeiro fim de semana de maio de 2026, prolongado pelo feriado do Dia do Trabalhador na sexta-feira (1º), deve começar com predomínio de Sol no Espírito Santo. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, o tempo firme deve prevalecer na sexta e no sábado (2) em todo o Estado. A mudança está prevista para o domingo (3), quando a chegada de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva a partir da tarde no Centro-Sul capixaba, avançando até Vitória. Na Região Norte, a previsão é de chuva apenas à noite.
Além da previsão para o feriado, a tendência para o restante de maio é de temperaturas acima da média no Espírito Santo (veja o mapa abaixo). De acordo com a Climatempo, o mês deve ser marcado por calor mais intenso e períodos prolongados de tempo seco.
Esse cenário é influenciado pelo aquecimento das águas do oceano Pacífico, desde a faixa do Equador até a costa do Chile, além do Atlântico na costa brasileira, que também apresenta temperaturas elevadas.
Com os oceanos mais quentes, há favorecimento da formação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o Brasil, conhecido como bloqueio atmosférico. Esse fenômeno dificulta a passagem de frentes frias do Sul para o Sudeste.
Na prática, isso significa que, embora algumas frentes frias avancem pelo Sul do país, passando pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, poucas devem chegar com força ao Sudeste, mantendo o tempo mais quente e seco em São Paulo e no Espírito Santo ao longo do mês.