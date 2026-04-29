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O multimilionário indiano que se oferece para salvar os 80 hipopótamos de Pablo Escobar condenados à eutanásia na Colômbia

Anant Ambani, filho do bilionário Mukesh Ambani, ofereceu ao governo colombiano uma maneira de salvar dezenas de hipopótamos condenados à eutanásia naquele país sul-americano.

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 08:35

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

29 abr 2026 às 08:35
Imagem BBC Brasil
Anant Ambani com sua esposa. Ele é filho do multimilionário Mukesh Ambani, considerado o homem mais rico da Ásia. Crédito: Getty Images
O filho de um multimilionário da Índia se ofereceu para ajudar a Colômbia a resolver um problema com o qual o país lida há anos: um grupo de hipopótamos que teve origem no famoso narcotraficante Pablo Escobar.
O chefão do tráfico, que foi morto pela polícia colombiana em 1993, importou ilegalmente animais exóticos, entre eles um hipopótamo macho e uma fêmea.
A população cresceu, o que levou a Colômbia a testar vários métodos de controle, incluindo a castração, mas sem sucesso. Agora, as autoridades decidiram sacrificar cerca de 80 dos animais.
Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, diz que está "disposto a receber e cuidar" dos animais em seu zoológico privado Vantara, no estado indiano de Gujarat.
O governo da Colômbia não comentou a oferta.
Imagem BBC Brasil
Os hipopótamos não têm predador natural, por isso se reproduziram em grande quantidade na Colômbia Crédito: Getty Images

A oferta de Ambani

Em uma carta dirigida à ministra do Meio Ambiente da Colômbia, o diretor-executivo do zoológico de Ambani disse que estava pronto para oferecer ao grupo "cuidados por toda a vida" na Índia.
"No centro desta proposta está a crença de Vantara de que toda vida importa e de que temos a responsabilidade compartilhada de proteger a vida sempre que possível", dizia a carta publicada na conta de Instagram do zoológico.
Escobar mantinha os hipopótamos em sua fazenda, a Hacienda Nápoles, uma propriedade luxuosa situada a cerca de 250 km a noroeste da capital, Bogotá.
Após sua morte, permitiu-se que o casal de mamíferos vagasse livremente e se multiplicasse ao longo da bacia do rio Magdalena, o principal da Colômbia.
Imagem BBC Brasil
Quase 80 hipopótamos correm o risco de serem eutanasiados na Colômbia por decisão das autoridades Crédito: Getty Images
Os esforços para conter o crescimento do grupo fracassaram, já que a ausência de predadores e a região fértil e pantanosa de Antioquia ofereciam as condições ideais para que esse animal, originário da África, prosperasse.
Ambientalistas colombianos afirmam que os hipopótamos — que se acredita formarem o maior grupo fora da África — são uma espécie invasora e deslocaram a fauna nativa.
Comunidades pesqueiras ao longo do rio Magdalena sofreram ataques de hipopótamos, um dos maiores animais terrestres do planeta, com machos adultos que podem chegar a pesar até três toneladas.

Para onde seriam transferidos?

O zoológico Vantara abriga 2.000 espécies, entre elas elefantes, tigres e outros animais.
Com uma área de mais de 1.400 hectares, está localizado em Jamnagar, não muito longe da refinaria de petróleo de Mukesh Ambani, a maior do mundo.
Foi um dos locais onde ocorreram os eventos luxuosos que antecederam o casamento de Anant Ambani, que ganharam manchetes no mundo todo em 2024.
Mas o zoológico privado recebeu críticas de ativistas e conservacionistas da vida selvagem por diversos motivos, entre eles a inadequação do clima quente e seco da região para alguns dos animais.

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