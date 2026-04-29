Direitos no papel, desafios na prática: o que ainda falta para pessoas autistas no Brasil?

Abril é reconhecido como o mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que ampliar informação, esse movimento convida a uma reflexão necessária: estamos, de fato, garantindo os direitos das pessoas autistas no Brasil? Falar sobre o tema não pode se limitar a campanhas simbólicas ou à disseminação de conhecimento. É preciso avançar na discussão sobre acesso, equidade e efetividade de direitos.





Do ponto de vista legal, os avanços são inegáveis. A Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA e consolidou um marco importante ao reconhecer o autista como pessoa com deficiência. A partir disso, passaram a ser assegurados direitos fundamentais nas áreas da saúde, educação e assistência social.





Em teoria, portanto, o Brasil possui um arcabouço jurídico robusto, alinhado a princípios constitucionais de dignidade, inclusão e igualdade.