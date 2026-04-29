Operações prendem 2 suspeitos de tráfico e um de homicídio no Caparaó do ES

Três homens foram presos na terça-feira (28) durante operações das polícias Civil e Militar na região do Caparaó, no Espírito Santo. As ações ocorreram nos municípios de Ibitirama e Divino de São Lourenço e tiveram como alvo o tráfico de drogas e o cumprimento de mandados judiciais.





Em Ibitirama, a Operação Asfixia resultou na prisão de dois suspeitos, de 21 e 28 anos, investigados por envolvimento com o tráfico. Durante a manhã, policiais das delegacias de Ibitirama e Irupi cumpriram dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. No quarto do suspeito de 21 anos, foi encontrada uma porção de maconha.





Segundo o titular da Delegacia de Ibitirama, delegado William Cabral Júnior, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no tráfico na região. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.





Já à noite, durante uma ação em Divino de São Lourenço, um homem de 29 anos foi preso no distrito de Patrimônio da Penha. Segundo a polícia, ele tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio. O suspeito foi localizado em casa e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi alcançado.





No imóvel, foram apreendidas duas munições, uma de calibre .38 e outra de calibre .36. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre.