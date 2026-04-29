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Polícia

Operações prendem 2 suspeitos de tráfico e um de homicídio no Caparaó do ES

Ações na terça-feira (28) miraram cumprimento de mandados e resultaram nas três prisões: duas em Ibitirama e uma em Divino de São Lourenço,

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 10:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 abr 2026 às 10:16
Durante a noite, um homem com dois mandados de prisão em aberto por homicídio foi preso no distrito de Patrimônio da Penha
Durante a noite, um homem com dois mandados de prisão em aberto por homicídio foi preso no distrito de Patrimônio da Penha Polícia Militar

Três homens foram presos na terça-feira (28) durante operações das polícias Civil e Militar na região do Caparaó, no Espírito Santo. As ações ocorreram nos municípios de Ibitirama e Divino de São Lourenço e tiveram como alvo o tráfico de drogas e o cumprimento de mandados judiciais.


Em Ibitirama, a Operação Asfixia resultou na prisão de dois suspeitos, de 21 e 28 anos, investigados por envolvimento com o tráfico. Durante a manhã, policiais das delegacias de Ibitirama e Irupi cumpriram dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. No quarto do suspeito de 21 anos, foi encontrada uma porção de maconha.


Segundo o titular da Delegacia de Ibitirama, delegado William Cabral Júnior, as investigações continuam para identificar outros envolvidos no tráfico na região. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.


Já à noite, durante uma ação em Divino de São Lourenço, um homem de 29 anos foi preso no distrito de Patrimônio da Penha. Segundo a polícia, ele tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio. O suspeito foi localizado em casa e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, mas foi alcançado.


No imóvel, foram apreendidas duas munições, uma de calibre .38 e outra de calibre .36. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Alegre.

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