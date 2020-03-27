A linha de crédito para o pagamento do salário dos empregados poderá ser utilizada por mais de 40 mil empresas no Espírito Santo. Já o número de trabalhadores que podem ser atendidos pela medida ultrapassa os 200 mil.
O número de empresas contempladas foi informado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES). Já o número de trabalhadores a serem beneficiados é dado pela Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2018 último disponível. A linha de crédito vai atender negócios com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões.
40 mil empresas podem pegar crédito para pagar salário de 200 mil no ES
Esses dados dizem respeito apenas às pequenas empresas. A linha de crédito também poderá ser utilizada pelas médias empresas com faturamento até R$ 10 milhões.
VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA ANUNCIADA PELO GOVERNO
Quais empresas têm direito ao empréstimo?
Aquelas que faturam entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano.
Quais os juros do financiamento?
O mesmo que é cobrado na taxa Selic: 3,75% ao ano.
Existe alguma carência para quem pegar esse empréstimo?
Sim. A empresa que fizer a adesão terá 6 meses de carência e poderá parcelar o pagamento em até 36 meses.
Qual a contrapartida para quem pegar este empréstimo?
As empresas que pegarem esse empréstimo não poderão demitir os funcionários nos dois meses do pagamento da folha.
O empréstimo vai pagar o salário de todos os empregados?
Todos empregados irão receber, mas o limite é de pagamento é de dois salários: R$ 2.090. Quem recebe mais que isso terá um rendimento menor, a não ser que a empresa decida complementar o valor que ultrapassa os dois salários.
O empregador pode usar esse dinheiro para outras despesas?
Não, ela é exclusiva para a folha de pagamento e o dinheiro vai direto para o empregado.
Quem vai ofertar essa linha de crédito?
Bancos públicos e privados. Santander, Itaú e Bradesco já anunciaram que vão disponibilizar recursos para a linha emergencial. As empresas, porém, podem ser submetidas à análise de crédito das instituições.
Quantas empresas devem ser beneficiadas?
A previsão do governo federal é que sejam beneficiadas 1,4 milhão de pequenas e médias empresas no país, atendendo um total de 12,2 milhões de pessoas. Estima-se que, por mês, o gasto seja de R$ 20 bilhões.