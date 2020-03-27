Empresas poderão pegar dinheiro emprestado com juros baixos para pagar empregados Crédito: Pixabay

O número de empresas contempladas foi informado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES). Já o número de trabalhadores a serem beneficiados é dado pela Relação Anual de Informações Sociais (Rais) de 2018  último disponível. A linha de crédito vai atender negócios com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões.

Your browser does not support the audio element. 40 mil empresas podem pegar crédito para pagar salário de 200 mil no ES

Esses dados dizem respeito apenas às pequenas empresas. A linha de crédito também poderá ser utilizada pelas médias empresas com faturamento até R$ 10 milhões.

VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DA PROPOSTA ANUNCIADA PELO GOVERNO

Quais empresas têm direito ao empréstimo?

Aquelas que faturam entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano.

Quais os juros do financiamento?

O mesmo que é cobrado na taxa Selic: 3,75% ao ano.

Existe alguma carência para quem pegar esse empréstimo?

Sim. A empresa que fizer a adesão terá 6 meses de carência e poderá parcelar o pagamento em até 36 meses.

Qual a contrapartida para quem pegar este empréstimo?

As empresas que pegarem esse empréstimo não poderão demitir os funcionários nos dois meses do pagamento da folha.

O empréstimo vai pagar o salário de todos os empregados?

Todos empregados irão receber, mas o limite é de pagamento é de dois salários: R$ 2.090. Quem recebe mais que isso terá um rendimento menor, a não ser que a empresa decida complementar o valor que ultrapassa os dois salários.

O empregador pode usar esse dinheiro para outras despesas?

Não, ela é exclusiva para a folha de pagamento e o dinheiro vai direto para o empregado.

Quem vai ofertar essa linha de crédito?

Bancos públicos e privados. Santander, Itaú e Bradesco já anunciaram que vão disponibilizar recursos para a linha emergencial. As empresas, porém, podem ser submetidas à análise de crédito das instituições.

Quantas empresas devem ser beneficiadas?