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Coronavírus

'Sem isolamento agora, impacto na economia vai ser maior', diz Casagrande

Governador do Espírito Santo diz que está seguindo os exemplos da Coreia do Sul e da China, que anteciparam o isolamento e conseguiram conter o avanço do coronavírus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 15:16
Data: 20/03/2020 - ES - Cariacica - Comércio na avenida Expedito Garcia em Campo Grande - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Comércio na Avenida Expedito Garcia em Campo Grande: decreto para fechamento de lojas vai até semana que vem Crédito: Vitor Jubini
Diante do temor de alguns de que os impactos econômicos do isolamento social possam ser maiores do que a crise gerada pela contaminação do coronavírus, o governador Renato Casagrande (PSB) disse que o status que a pandemia pode chegar sem a quarentena causaria um colapso de prejuízo muito maior.
Casagrande destacou os exemplos da Coreia do Sul e da China, que, segundo ele, foram rápidos em orientar a população a se isolar e diminuíram a curva do contágio. Medida que, na avaliação do governador, não foram tão rápidas na Itália e na Espanha, causando um número de mortes maior e um impacto financeiro ainda mais severo. Nestes últimos países, as mortes chegaram a quase 800  por dia.
Para ele, o isolamento total no início do ciclo de contágio é essencial para diminuir a disseminação da Covid-19 e isso é determinante para mitigar o impacto da pandemia. Isso não aconteceu na Itália e na Espanha, que agora estão em colapso. Se a sociedade entrar em colapso, independentemente do que diga o presidente, a economia para. Então é preciso manter os cuidados nesse momento. Não é a hora de relaxar ainda", argumenta.

COMÉRCIO ESTÁ DE ACORDO

Segundo Casagrande, o governo do Estado está em consonância com as entidades da indústria e do comércio, que serão chamados na próxima semana em uma reunião para decidir, junto com a equipe técnica e médica, se irão estender o período de isolamento ou conceder algumas liberações.
"Ninguém quer ficar com comércio fechado. Eu tô perdendo receita. Não tenho razão para querer fechar comércio. Todos estão angustiados com essa falta de liberdade. Tudo que está sendo decidido está em consonância com o que conversamos com as entidades", contou.

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MAIS RECURSOS PARA A SAÚDE

Em reunião na manhã desta quarta-feira (25) com o presidente Jair Bolsonaro, Casagrande disse que a equipe econômica do governo federal deve liberar nos próximos dias R$ 72 milhões para o Estado utilizar na área da Saúde. Os recursos serão pagos em quatro parcelas de R$ 18 milhões e vão servir para comprar máscaras especiais para os profissionais da saúde, entre outros equipamentos. Os municípios capixabas também receberão os mesmos R$ 72 milhões, divididos entre as 78 prefeituras.

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