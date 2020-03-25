Casagrande: fala de Bolsonaro sobre coronavírus gera dúvida na sociedade

Casagrande participou de reunião com governadores do Sudeste e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Governo do Estado

Casagrande afirma que pontuou isso com o presidente em uma reunião realizada na manhã desta terça-feira (25) com Bolsonaro e governadores do Sudeste . Ele avalia que a fala do presidente pode incentivar as pessoas a saírem de casa e abandonar o isolamento, em um período crucial para conter a contaminação.

"A palavra do presidente tem força, mas traz dúvidas para a sociedade. Mostra que estamos sem liderança e dificulta nosso trabalho. O problema é que a palavra dele pode estabelecer um relaxamento nas pessoas. Ele menospreza a pandemia e faz com que as pessoas deixam de ter os cuidados necessários", explica.

O governador ainda ressalta que estão sendo tomadas boas medidas na área econômicas e que outras propostas. "A economia é importante, mas nesse momento prevalece a saúde das pessoas", argumenta. Na próxima semana, a partir da quarta-feira (1º), começam a vencer decretos de fechamento de escolas, comércios e shoppings. Segundo Casagrande, serão analisados os dados desta e da próxima semana e, se houver recuo no número de casos registrados, algumas restrições podem ser revistas.