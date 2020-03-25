O governador Renato Casagrande (PSB) pediu para que a população mantenha o isolamento social por conta do coronavírus, à revelia do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite da última terça-feira (25). Contudo, Casagrande destacou que o isolamento total só será revisto após análise de dados que comprovem uma queda no crescimento de casos. Segundo ele, o Estado vai seguir a orientação dos infectologistas e recomenda que a classe empresarial também.
Casagrande mantém isolamento contra coronavírus e pede - fiquem em casa
Parte dos decretos instituídos no Estado, como o fechamento de comércios e escolas, vencem até o sábado, dia 4 de abril. Até lá, será preciso repensar se já é possível adotar isolamento vertical, ou seja, para que apenas idosos e pessoas que estão nos grupos de risco fiquem em casa.
"Houve de fato uma contribuição da sociedade, vamos ver como se comporta o vírus por esses dias. Nossa orientação continua a mesma, quem puder fique em casa, mantenham os mesmos cuidados. No meio da semana que vem (início de abril) algumas decisões começam a vencer. Nosso objetivo inicial sempre foi esse (isolamento vertical), mas é difícil convencer as pessoas a ficar em casa. É preciso dar um choque, para que elas se conscientizem do que é esse vírus e aí gradativamente vamos liberando as atividades, afirma.
O governador ressaltou que o isolamento total no início do ciclo de contágio é essencial para diminuir a disseminação da Covid-19 e que isso é determinante para mitigar o impacto da pandemia. Isso não aconteceu na Itália e na Espanha, que agora estão em colapso. Se a sociedade entrar em colapso, independentemente do que diga o presidente, a economia para", argumenta.
O Espírito Santo acumula 40 casos confirmados de coronavírus até o momento. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, durante um pronunciamento no Palácio Anchieta, em Vitória.
Foram novos sete casos em 24 horas, sendo a maioria importado, ou seja, pessoas que foram contaminadas em viagens para o exterior. Até a noite desta terça-feira (24), a Secretaria de Saúde (Sesa) investigava outras 945 notificações suspeitas da doença.