O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Governo do Estado

O governador Renato Casagrande (PSB) pediu para que a população mantenha o isolamento social por conta do coronavírus , à revelia do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite da última terça-feira (25). Contudo, Casagrande destacou que o isolamento total só será revisto após análise de dados que comprovem uma queda no crescimento de casos. Segundo ele, o Estado vai seguir a orientação dos infectologistas e recomenda que a classe empresarial também.

Your browser does not support the audio element. Casagrande mantém isolamento contra coronavírus e pede - fiquem em casa

Parte dos decretos instituídos no Estado, como o fechamento de comércios e escolas, vencem até o sábado, dia 4 de abril. Até lá, será preciso repensar se já é possível adotar isolamento vertical, ou seja, para que apenas idosos e pessoas que estão nos grupos de risco fiquem em casa.

"Houve de fato uma contribuição da sociedade, vamos ver como se comporta o vírus por esses dias. Nossa orientação continua a mesma, quem puder fique em casa, mantenham os mesmos cuidados. No meio da semana que vem (início de abril) algumas decisões começam a vencer. Nosso objetivo inicial sempre foi esse (isolamento vertical), mas é difícil convencer as pessoas a ficar em casa. É preciso dar um choque, para que elas se conscientizem do que é esse vírus e aí gradativamente vamos liberando as atividades, afirma.

O governador ressaltou que o isolamento total no início do ciclo de contágio é essencial para diminuir a disseminação da Covid-19 e que isso é determinante para mitigar o impacto da pandemia. Isso não aconteceu na Itália e na Espanha, que agora estão em colapso. Se a sociedade entrar em colapso, independentemente do que diga o presidente, a economia para", argumenta.