Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Casagrande mantém isolamento contra coronavírus e pede: fiquem em casa
Pandemia

Casagrande mantém isolamento contra coronavírus e pede: fiquem em casa

Para governador, dar fim à reclusão total neste momento pode provocar uma piora na pandemia e provocar um caos na saúde pública. Isolamento vertical, de apenas idosos e doentes, será adotado só se doença for controlada

Publicado em 25 de Março de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 12:30
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande Crédito: Governo do Estado
O governador Renato Casagrande (PSB) pediu para que a população mantenha o isolamento social por conta do coronavírus, à revelia do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na noite da última terça-feira (25). Contudo, Casagrande destacou que o isolamento total só será revisto após análise de dados que comprovem uma queda no crescimento de casos. Segundo ele, o Estado vai seguir a orientação dos infectologistas e recomenda que a classe empresarial também. 
Casagrande mantém isolamento contra coronavírus e pede - fiquem em casa
Parte dos decretos instituídos no Estado, como o fechamento de comércios e escolas, vencem até o sábado, dia 4 de abril. Até lá, será preciso repensar se já é possível adotar isolamento vertical, ou seja, para que apenas idosos e pessoas que estão nos grupos de risco fiquem em casa.
"Houve de fato uma contribuição da sociedade, vamos ver como se comporta o vírus por esses dias. Nossa orientação continua a mesma, quem puder fique em casa, mantenham os mesmos cuidados. No meio da semana que vem (início de abril) algumas decisões começam a vencer. Nosso objetivo inicial sempre foi esse (isolamento vertical), mas é difícil convencer as pessoas a ficar em casa. É preciso dar um choque, para que elas se conscientizem do que é esse vírus e aí gradativamente vamos liberando as atividades, afirma.
O governador ressaltou que o isolamento total no início do ciclo de contágio é essencial para diminuir a disseminação da Covid-19 e que isso é determinante para mitigar o impacto da pandemia. Isso não aconteceu na Itália e na Espanha, que agora estão em colapso. Se a sociedade entrar em colapso, independentemente do que diga o presidente, a economia para", argumenta.

Veja Também

Coronavírus: Casagrande critica Bolsonaro e diz que não é hora de relaxar

Bolsonaro bate-boca com Doria em reunião com governadores do Sudeste

Coronavírus: Pesquisadora brasileira lista as fases da quarentena

 O Espírito Santo acumula 40 casos confirmados de coronavírus até o momento. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, durante um pronunciamento no Palácio Anchieta, em Vitória.
Foram novos sete casos em 24 horas, sendo a maioria  importado, ou seja, pessoas que foram contaminadas em viagens para o exterior. Até a noite desta terça-feira (24), a Secretaria de Saúde (Sesa) investigava outras 945 notificações suspeitas da doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari
Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados