Coronavírus: Casagrande critica Bolsonaro e diz que não é hora de relaxar

Ele ainda disse que o Brasil não pode viver no confronto e afirmou que é necessário uma coordenação nacional. Estamos atentos a questão econômica, mas se não agirmos teremos um agravamento da crise.

"Meus decretos continuam em vigência. Nós não podemos relaxar. Esse é o problema da fala do presidente, ela gera dúvidas nas pessoas. (Elas se perguntam) posso sair ou não posso sair? Posso me reunir ou não posso me reunir? Essa fala é irresponsável, porque ela deixa dúvida na cabeça das pessoas".