Coronavírus no ES: já são 40 casos confirmados no Estado

Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels

O Espírito Santo acumula 40 casos confirmados de coronavírus até o momento. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, durante um pronunciamento no Palácio Anchieta, em Vitória.

São sete novos casos em apenas 24 horas, sendo a maioria de casos importados, ou seja, pessoas que foram contaminadas em viagens para o exterior. Até a noite desta terça-feira (24), a Secretaria de Saúde (Sesa) investigava outras 945 notificações suspeitas da doença.

Dos 40 confirmados, 17 foram registrados em Vila Velha, 15 em Vitória, três em Linhares, um na Serra, um em Cariacica, um em Cachoeiro de Itapemirim e um em Santa Teresa.

Um novo caso pertence a um morador do estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria da Saúde (Sesa).

Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.