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Covid-19

Coronavírus no ES: já são 40 casos confirmados no Estado

A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande

Publicado em 24 de Março de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 18:31
Coronavírus (covid-19)
Coronavírus (covid-19) Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Espírito Santo acumula 40 casos confirmados de coronavírus até o momento. A informação foi confirmada pelo  governador Renato Casagrande, durante um pronunciamento no Palácio Anchieta, em Vitória.  
São sete novos casos em apenas 24 horas, sendo a maioria de casos importados, ou seja, pessoas que foram contaminadas em viagens para o exterior. Até a noite desta terça-feira (24), a Secretaria de Saúde (Sesa) investigava outras 945 notificações suspeitas da doença. 
Dos 40 confirmados, 17 foram registrados em Vila Velha, 15 em Vitória, três em Linhares, um na Serra, um em Cariacica, um em Cachoeiro de Itapemirim e um em Santa Teresa.  
Um novo caso pertence a um morador do estado do Rio de Janeiro que tem empresa em solo capixaba e buscou o serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria da Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados, 12 pacientes já estão curados, 25 estão em isolamento residencial e dois estão internados.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  •  Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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