Vacinação contra a gripe é interrompida em Cachoeiro de Itapemirim

A vacinação começou na segunda e, até o momento, 13 mil pessoas foram imunizadas nas 32 unidades básicas de saúde (UBS) e nos demais pontos de vacinação estabelecidos no município. Infelizmente, tivemos esse contratempo com o Ministério da Saúde, mas não é necessário que as pessoas entrem em pânico. Até aqui, a campanha já é um grande sucesso e todas as pessoas que precisam serão imunizadas no devido tempo, destaca a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.