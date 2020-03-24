Vacinação contra a gripe é interrompida em Cachoeiro de Itapemirim

A vacinação contra gripe (influenza), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi interrompida nesta terça-feira (24) temporariamente. O motivo, segundo a prefeitura, é a dificuldade logística de envio de novas doses pelo governo federal, em meio à crise ocasionada pela propagação do novo coronavírus. A previsão é de que novas doses cheguem ao município nos próximos dias.
A vacinação começou na segunda e, até o momento, 13 mil pessoas foram imunizadas nas 32 unidades básicas de saúde (UBS) e nos demais pontos de vacinação estabelecidos no município. Infelizmente, tivemos esse contratempo com o Ministério da Saúde, mas não é necessário que as pessoas entrem em pânico. Até aqui, a campanha já é um grande sucesso e todas as pessoas que precisam serão imunizadas no devido tempo, destaca a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.
Houve a possibilidade, inclusive, de vacinação por drive thru, em que o paciente toma a dose dentro do carro. Mais de 800 profissionais de saúde trabalharam no atendimento.
A campanha é realizada em três etapas e as datas, segundo a prefeitura, estão mantidas. A primeira, iniciada nesta segunda-feira (23), abrange idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde.