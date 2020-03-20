Para evitar coronavírus, vacinação contra gripe em Vitória será em escolas

O morador da Capital poderá fazer o agendamento normalmente por meio do portal da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online.

Estamos buscando novas estratégias a cada dia para evitar que as pessoas entrem em contato umas com as outras. O objetivo é reduzir a linha de transmissão do coronavírus. Não é momento das pessoas saírem de casa e ir até as unidades de saúde sem necessidade, disse a Secretária de Saúde, Cátia Lisboa.