Para evitar coronavírus, vacinação contra gripe em Vitória será em escolas

Para evitar a propagação do coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) elaborou novas estratégias para a campanha de vacinação contra influenza, que começa na próxima segunda-feira (23). De acordo com informações da prefeitura, as vacinas serão realizadas nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), localizadas próximas às Unidades de Saúde de Vitória que possuem sala de vacinação. Por este motivo, a abertura dos agendamentos online foi transferida para este sábado (21). Antes, era no dia 20.
O morador da Capital poderá fazer o agendamento normalmente por meio do portal da prefeitura ou pelo aplicativo Vitória Online.
Estamos buscando novas estratégias a cada dia para evitar que as pessoas entrem em contato umas com as outras. O objetivo é reduzir a linha de transmissão do coronavírus. Não é momento das pessoas saírem de casa e ir até as unidades de saúde sem necessidade, disse a Secretária de Saúde, Cátia Lisboa.