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Gripe

Vacinação contra gripe poderá ser agendada sem sair de casa em Vitória

A partir do dia 20, a população poderá marcar a data e o horário da vacina nas unidades de saúde, por meio de agendamento online, disponível no site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online

Publicado em 16 de Março de 2020 às 08:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 08:43
Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, que terá início no próximo dia 23. A medida foi tomada devido à confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus no Brasil.
Em Vitória, a partir do dia 20, a população  poderá marcar a data e o horário da vacina nas unidades de saúde, por meio de agendamento online, disponível no site da Prefeitura ou no aplicativo Vitória Online. A vacina será dada em prontos-socorros e hospitais do sistema de saúde.
O Ministério da Saúde está definindo os grupos prioritários para vacinação, com o objetivo de reduzir as complicações e a mortalidade pela influenza. O órgão irá enviar as doses de vacina e informar aos Estados e municípios.

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