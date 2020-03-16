Vacinação contra gripe poderá ser agendada sem sair de casa em Vitória

O Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe, que terá início no próximo dia 23. A medida foi tomada devido à confirmação dos primeiros casos do novo coronavírus no Brasil.
Em Vitória, a partir do dia 20, a população poderá marcar a data e o horário da vacina nas unidades de saúde, por meio de agendamento online, disponível no site da Prefeitura ou no aplicativo Vitória Online. A vacina será dada em prontos-socorros e hospitais do sistema de saúde.
O Ministério da Saúde está definindo os grupos prioritários para vacinação, com o objetivo de reduzir as complicações e a mortalidade pela influenza. O órgão irá enviar as doses de vacina e informar aos Estados e municípios.