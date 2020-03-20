Coronavírus: transmissão importada, local e comunitária. Qual a diferença?

Luiz Carlos Reblin diferenciou os diferentes estágios de transmissão possíveis do coronavírus Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - transmissão importada, local e comunitária.

O Espírito Santo registra até esta sexta-feira (20) 13 casos confirmados e outros 488 suspeitos do novo coronavírus . Das confirmações, nenhuma delas foi classificada como transmissão comunitária. Nesse momento de muitas dúvidas em relação à doença que assusta o mundo, uma delas está relacionada sobre as formas de contágio da Covid-19. Há três formas de um indivíduo transmitir o coronavírus para o outro, como explica o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin.

TRANSMISSÃO IMPORTADA

"É uma classificação que o Ministério da Saúde adota para o momento que estamos enfrentando. Nesse sentido, temos a transmissão importada, que são os casos em que a pessoa veio de fora do país. Alguém que tenha viajado para o exterior, voltou ao Brasil, apresentou os sintomas e confirmou a doença", explicou o especialista.

TRANSMISSÃO LOCAL

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. No último sábado, foi confirmado o Além da transmissão importada, ainda existem a local e a comunitária. A primeira, alerta o coordenador, ocorre com pessoas próximas de quem veio do exterior e também se infecta. "A transmissão local é quando essa pessoa que viajou e adoeceu transmite a doença para um membro da família, parente ou um amigo", disse Reblin em entrevista ao. No último sábado, foi confirmado o primeiro caso de transmissão local no Espírito Santo . Se trata de um professor de Linhares que teve contato com um cunhado que veio de outro país.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Por fim, está a transmissão comunitária. Oficialmente não há manifestação de que tenha ocorrido no Estado, contudo essa possibilidade não está descartada. O subsecretário detalhou como ele acontece.