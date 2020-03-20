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Covid-19

Anvisa faz restrições a aplicação de drogas antimalária contra o novo coronavírus

Substâncias têm o potencial de combater a covid-19

Publicado em 20 de Março de 2020 às 07:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 07:46
Hidroxicloroquina e a cloroquina que servem para o tratamento da malária, podem combater o novo coronavírus Crédito: Martin Lopez/ Pexels
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fez ressalvas, em nota distribuída na noite da quinta-feira (19), à aplicação no combate ao novo coronavírus de duas drogas que servem para o tratamento da malária - a hidroxicloroquina e a cloroquina.
Pesquisas preliminares divulgadas no mesmo dia apontaram que as duas substâncias têm o potencial de combater a covid-19, o que levou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a dizer que a cloroquina poderá "virar o jogo" da pandemia.
"Apesar de promissores, não existem estudos conclusivos que comprovam o uso desses medicamentos para o tratamento da covid-19. Portanto, não há recomendação da Anvisa, no momento, para a sua utilização em pacientes infectados ou mesmo como forma de prevenção à contaminação pelo novo coronavírus", declarou o órgão, que acrescentou que a automedicação pode representar um grave risco à saúde.

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