Anvisa faz restrições a aplicação de drogas antimalária contra o novo coronavírus

Hidroxicloroquina e a cloroquina que servem para o tratamento da malária, podem combater o novo coronavírus

Pesquisas preliminares divulgadas no mesmo dia apontaram que as duas substâncias têm o potencial de combater a covid-19, o que levou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a dizer que a cloroquina poderá "virar o jogo" da pandemia.