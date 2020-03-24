Vila Velha começa a usar cloro para combater o coronavírus na cidade

As duas empresas que prestam serviço de limpeza à Prefeitura de Vila Velha começam nesta quarta-feira (25) a desinfectar com cloro alguns locais da cidade. O objetivo é acelerar o combate à disseminação do coronavírus na cidade
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Ela lamenta, entretanto, que as empresas prestadoras de limpeza estão com dificuldades de comprar equipamentos neste momento: “A dificuldade é grande. A demanda explodiu e nem sempre se consegue comprar os materiais necessários, como borrifadores”.
O trabalho de desinfecção na cidade, que não tem data para acabar, poderá ser realizado em outros locais brevemente. “Nós vamos atuar de acordo com os dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde. Onde a Secretaria achar necessário, vamos limpar”, diz Marizete.
Vila Velha é a segunda cidade do Estado com mais casos constatados, perdendo apenas para Vitória. Dos 33 casos confirmados no ES, a Capital tem 15 registro, Vila Velha tem 12 e a seguir vêm Linhares (2), Cacheiro, Serra, Cariacica e Santa Teresa (um caso, cada um).
OS LOCAIS DE VACINAÇÃO QUE SERÃO DESINFECTADOS: