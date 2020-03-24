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Leonel Ximenes

Vila Velha começa a usar cloro para combater o coronavírus na cidade

Primeiros locais que começam a ser desinfectados, a partir de amanhã, são os 23 pontos de vacinação contra Influenza, regiões de maior concentração de pessoas

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:01

Públicado em 

24 mar 2020 às 17:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Higienização com cloro para combate ao coronavírus em Caruaru, interior de Pernambuco
Higienização com cloro para combate ao coronavírus em Caruaru (PE) Crédito: Divulgação
As duas empresas que prestam serviço de limpeza à Prefeitura de Vila Velha começam nesta quarta-feira (25) a desinfectar com cloro alguns locais da cidade. O objetivo é acelerar o combate à disseminação do coronavírus na cidade.
As primeiras áreas a serem limpas são os 23 pontos de vacinação contra Influenza, os locais que atualmente apresentam maior concentração de pessoas no município. O trabalho começa às 10h30, no Ginásio do Tartarugão, um dos maiores pontos de vacinação da cidade. Em seguida, os demais locais serão desinfectados.
A secretária de Serviços Urbanos da PMVV, Marizete de Oliveira Silva, explica que as equipes vão borrifar os locais com cloro diluído em água a 1%, seguindo recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Ela lamenta, entretanto, que as empresas prestadoras de limpeza estão com dificuldades de comprar equipamentos neste momento: “A dificuldade é grande. A demanda explodiu e nem sempre se consegue comprar os materiais necessários, como borrifadores”.

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O trabalho de desinfecção na cidade, que não tem data para acabar, poderá ser realizado em outros locais brevemente. “Nós vamos atuar de acordo com os dados epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde. Onde a Secretaria achar necessário, vamos limpar”, diz Marizete.
Vila Velha é a segunda cidade do Estado com mais casos constatados, perdendo apenas para Vitória. Dos 33 casos confirmados no ES, a Capital tem 15 registro, Vila Velha tem 12 e a seguir vêm Linhares (2), Cacheiro, Serra, Cariacica e Santa Teresa (um caso, cada um).
OS LOCAIS DE VACINAÇÃO QUE SERÃO DESINFECTADOS:
  1. Região I
    Ginásio Tartarugão, em Coqueiral de Itaparica
    Parque da Prainha (sistema drive-thru)
    Estacionamentos dos Shoppings Boulevard e Praia da Costa (sistema drive-thru)
    Estacionamento do Shopping Vila Velha (sistema drive-thru), a partir desta quarta-feira (25).

  2.  Região II
    Jardim Colorado - UMEF Reverendo Antônio da Silva Cosmo
    Araçás - Tenda em frente à Unidade de Saúde
    Araçás - Tenda na praça central.

  3. Região III
    Vila Nova - Quadra do Centro Comunitário
    Ibes – UMEI Rosa Helena Frota Tristão
    Santa Inês - Igreja Adventista Metodista.

  4. Região IV
    Jardim Marilândia - Umef Izaltina Almeida Fernandes
    Vale Encantado - UMEF Joffre Fraga
    São Torquato – Quadra de esporte.

  5. Região V
    Barra do Jucu - UMEF Tuffy Nader
    Barramares – UMEF Dijayro Gonçalves Lima
    Ponta da Fruta – Praça da Praia Rasa
    Ponta da Fruta - UMEF Nair Dias
    Terra Vermelha – UMEF Professor Paulo César Vinha
    Ulysses Guimarães – UMEI Terezinha Pagotti.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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