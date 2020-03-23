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Coronavírus

Padre leva Santíssimo às ruas de Vila Velha e emociona fiéis

Seguindo a recomendação de não realizar celebrações com fiéis dentro da igreja por conta do coronavírus, o padre Jairo Souza, da  Santa Mãe de Deus, percorreu ruas de Vila Velha, neste domingo (22)

Publicado em 23 de Março de 2020 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 11:46
Com o Santíssimo, padre Jairo abençoou os moradores do Ibes e região Crédito: Divulgação/PSMDIBES
Com muitos fiéis seguindo a recomendação de não ir às missas e celebrações para evitar aglomerações de pessoas por conta da pandemia de coronavírus, muitos padres e líderes religiosos improvisam maneiras de levar esperança a quem está em casa.

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Um deles é o padre Jairo Souza, da Paróquia Santa Mãe de Deus, do bairro Ibes, em Vila Velha. Na manhã deste domingo (22), ele  percorreu ruas do bairro e também de outras regiões levando o Santíssimo Sacramento e a imagem da Santa Mãe de Deus.  Jesus eucarístico estava em um ostensório nas mãos do sacerdote, que seguia em um carro. 
Já que a tradicional missa dominical não ocorreu pela manhã, a maneira encontrada foi levar uma mensagem de conforto aos fiéis. A cada rua que passava, as pessoas aplaudiam a iniciativa e retribuíam com gestos de fé e religiosidade. Muitos, inclusive, aguardavam no portão ou nas sacadas de casa para receberem a bênção do padre.
Padre leva Santíssimo às ruas de Vila Velha e emociona fiéis
Fiéis também registraram com vídeos e fotos e postaram a iniciativa nas redes sociais. Um diácono em apenas uma publicação, chegou a ter mais de 500 compartilhamentos e também recebeu palavras de apoio dos fiéis, assim como o perfil da Paróquia Santa Mãe de Deus no Instagram.

Padre leva imagem do santíssimo às ruas e emociona fiéis em Vila Velha

A designer de unhas Rayanne Bona Paganotti, moradora do Bairro Nossa Senhora da Penha, se emocionou ao ver o padre passando pela rua da residência dela. "Foi emocionante. É muito triste não poder sair de casa, mas é necessário. Está sendo mais difícil para minha mãe, porém assistir à missa transmitida online e receber a bênção na porta de casa foi um alívio muito grande para nós", disse.
À noite, pelo Instagram da paróquia, o padre celebrou uma missa online. A reportagem tentou contato com o padre Jairo na manhã desta segunda, mas não conseguiu falar com o sacerdote. 

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