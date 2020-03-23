Com o Santíssimo, padre Jairo abençoou os moradores do Ibes e região Crédito: Divulgação/PSMDIBES

Com muitos fiéis seguindo a recomendação de não ir às missas e celebrações para evitar aglomerações de pessoas por conta da pandemia de coronavírus , muitos padres e líderes religiosos improvisam maneiras de levar esperança a quem está em casa.

Um deles é o padre Jairo Souza, da Paróquia Santa Mãe de Deus, do bairro Ibes, em Vila Velha. Na manhã deste domingo (22), ele percorreu ruas do bairro e também de outras regiões levando o Santíssimo Sacramento e a imagem da Santa Mãe de Deus. Jesus eucarístico estava em um ostensório nas mãos do sacerdote, que seguia em um carro.

Já que a tradicional missa dominical não ocorreu pela manhã, a maneira encontrada foi levar uma mensagem de conforto aos fiéis. A cada rua que passava, as pessoas aplaudiam a iniciativa e retribuíam com gestos de fé e religiosidade. Muitos, inclusive, aguardavam no portão ou nas sacadas de casa para receberem a bênção do padre.

Your browser does not support the audio element. Padre leva Santíssimo às ruas de Vila Velha e emociona fiéis

Fiéis também registraram com vídeos e fotos e postaram a iniciativa nas redes sociais. Um diácono em apenas uma publicação, chegou a ter mais de 500 compartilhamentos e também recebeu palavras de apoio dos fiéis, assim como o perfil da Paróquia Santa Mãe de Deus no Instagram.

Padre leva imagem do santíssimo às ruas e emociona fiéis em Vila Velha

A designer de unhas Rayanne Bona Paganotti, moradora do Bairro Nossa Senhora da Penha, se emocionou ao ver o padre passando pela rua da residência dela. "Foi emocionante. É muito triste não poder sair de casa, mas é necessário. Está sendo mais difícil para minha mãe, porém assistir à missa transmitida online e receber a bênção na porta de casa foi um alívio muito grande para nós", disse.