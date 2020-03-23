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Cinco pacientes que tiveram coronavírus estão curados no ES, diz governo

A informação consta no 24° boletim sobre o novo coronavírus divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde

Publicado em 23 de Março de 2020 às 06:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 06:41
Coronavírus (covid-19) Crédito: CDC/ Unsplash
Dos 26 pacientes que foram diagnosticados com a Covid-19 no Espírito Santo, cinco já estão curados. A informação consta no 24° boletim sobre o novo coronavírus divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde.
O Estado contabiliza 696 casos suspeitos em investigação. As cidades que têm confirmação para a doença no Espírito Santo são: Vitória (11), Vila Velha (11), Cariacica (1), Cachoeiro de Itapemirim (1) e Linhares (2).
Dos casos confirmados, 15 estão em isolamento residencial e seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Dois pacientes estão internados em UTI.

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ESTADO DE CALAMIDADE

governador Renato Casagrande vai solicitar, ainda nesta semana, a decretação de Estado de Calamidade Pública no Espírito Santo por causa do novo coronavírus. Segundo Casagrande, ele vai encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) quatro projetos de lei, entre eles, um solicitando a decretação de Estado de Calamidade Pública no ES. O objetivo é agilizar as ações no enfrentamento à pandemia.
A mensagem do governo para a Assembleia deve ser encaminhada nesta segunda ou terça-feira (24), e a votação, de acordo com a assessoria do Legislativo, será online, uma vez que as sessões presenciais foram suspensas também para assegurar o isolamento social e evitar a disseminação da doença. Será a primeira votação remota dos deputados estaduais.

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