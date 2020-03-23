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Covid-19

42 cidades do ES investigam casos de coronavírus; veja quais são

O Espírito Santo possui 696 casos suspeitos. Municípios aguardam testes para confirmar ou descartar a doença em pacientes

Publicado em 22 de Março de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 21:22
Há casos investigados de Covid-19 em 42 cidades do Espírito Santo Crédito: Cottonbro/ Pexels
O novo coronavírus infectou 26 pessoas em cinco cidades capixabas. Mas a previsão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é de que 4 mil casos possam ser confirmados em todo o Espírito Santo em um intervalo de três meses.
O último boletim da Sesa, atualizado na noite deste domingo (22), apontou o aumento de 117 pacientes investigados por suspeita de coronavírus em um intervalo de 24 horas. Os novos dados mostram que atualmente há 696 casos suspeitos em 42 das 78 cidades do Espírito Santo. Veja os números na tabela abaixo:

CASOS SUSPEITOS

Os números divulgados pela Sesa apontam que mais da metade das cidades capixabas possuem casos suspeitos, ou seja, aguardam resultados de exames de pacientes que podem confirmar ou descartar a doença. 
De sábado (21) para domingo (22), seis municípios que não possuíam casos notificados passaram a investigar a doença em pacientes. São eles: Pinheiros (6), Marechal Floriano (3), Vargem Alta (2), Boa Esperança (1), Alfredo Chaves (1) e Atílio Vivacqua (1).
Outros seis municípios descartaram todos os casos suspeitos e passaram a não ter mais pacientes investigados pela doença: Aracruz (4), Alegre (2), São Gabriel da Palha (1), Itarana (1), Laranja da Terra (1) e Água Doce do Norte (1). 

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CASOS CONFIRMADOS

Até a noite deste domingo (22), os casos de coronavírus haviam sido confirmados em cinco cidades: Vila Velha, Vitória, Linhares, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim. 
Vila Velha e Vitória lideram o ranking de pacientes infectados pela doença, cada uma com 11 casos. Já Linhares apresenta 2 casos confirmados. Cariacica tem uma confirmação, assim como Cachoeiro de Itapemirim. 

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