42 cidades do ES investigam casos de coronavírus; veja quais são

Há casos investigados de Covid-19 em 42 cidades do Espírito Santo Crédito: Cottonbro/ Pexels

Veja os números na tabela abaixo: O último boletim da Sesa, atualizado na noite deste domingo (22), apontou o aumento de 117 pacientes investigados por suspeita de coronavírus em um intervalo de 24 horas. Os novos dados mostram que atualmente há 696 casos suspeitos em 42 das 78 cidades do Espírito Santo.

CASOS SUSPEITOS

Os números divulgados pela Sesa apontam que mais da metade das cidades capixabas possuem casos suspeitos, ou seja, aguardam resultados de exames de pacientes que podem confirmar ou descartar a doença.

De sábado (21) para domingo (22), seis municípios que não possuíam casos notificados passaram a investigar a doença em pacientes. São eles: Pinheiros (6), Marechal Floriano (3), Vargem Alta (2), Boa Esperança (1), Alfredo Chaves (1) e Atílio Vivacqua (1).

Outros seis municípios descartaram todos os casos suspeitos e passaram a não ter mais pacientes investigados pela doença: Aracruz (4), Alegre (2), São Gabriel da Palha (1), Itarana (1), Laranja da Terra (1) e Água Doce do Norte (1).

CASOS CONFIRMADOS

Até a noite deste domingo (22), os casos de coronavírus haviam sido confirmados em cinco cidades: Vila Velha, Vitória, Linhares, Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim.