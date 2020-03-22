Coronavírus: número de casos suspeitos no ES chega a quase 700

Subiu para 696 o número de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. O aumento foi de mais de 100 registros investigados em 24 horas. Os casos confirmados continuam em 26. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) na tarde deste domingo (22). Veja aqui as cidades onde estão os casos suspeitos.
Segundo o boletim emitido pela Sesa, foram 974 notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 252 foram descartados e 26 confirmados. 696 casos seguem sob investigação e aguardando resultados de exames.
Vila Velha lidera o ranking das notificações: são 220 casos suspeitos no município e 11 já confirmados. Na Capital, há 114 notificações suspeitas e 11 confirmadas do novo coronavírus.
CASOS CONFIRMADOS
Neste sábado (21), o boletim divulgado pela Sesa apontava um aumento de 10 casos confirmados: passou de 16 para 26. O número se manteve neste domingo (22), quando foi emitido um boletim atualizado.
Os municípios que já possuem casos confirmados são: Vila Velha (11), Vitória (11), Linhares (2), Cariacica (1) e Cachoeiro (1).