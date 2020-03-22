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Pandemia

Coronavírus: número de casos suspeitos no ES chega a quase 700

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde aponta para aumento de 100 novos casos sob investigação em 24 horas. Número de confirmados continua 26

Publicado em 22 de Março de 2020 às 17:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 17:39
Até o momento, o ES tem 26 casos confirmados do novo coronavírus, 696 seguem sob suspeita Crédito: Freepik
Subiu para 696 o número de casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. O aumento foi de mais de 100 registros investigados em 24 horas. Os casos confirmados continuam em 26. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) na tarde deste domingo (22). Veja aqui as cidades onde estão os casos suspeitos
Segundo o boletim emitido pela Sesa, foram 974 notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 252 foram descartados e 26 confirmados. 696 casos seguem sob investigação e aguardando resultados de exames. 
Vila Velha lidera o ranking das notificações: são 220 casos suspeitos no município e 11  já confirmados. Na Capital, há 114 notificações suspeitas e 11 confirmadas do novo coronavírus. 

CASOS CONFIRMADOS

Neste sábado (21), o boletim divulgado pela Sesa apontava um aumento de 10 casos confirmados: passou de 16 para 26. O número se manteve neste domingo (22), quando foi emitido um boletim atualizado. 
Os municípios que já possuem casos confirmados são: Vila Velha (11), Vitória (11), Linhares (2), Cariacica (1) e Cachoeiro (1).

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