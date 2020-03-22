Coronavírus: número de casos suspeitos no ES chega a quase 700

Até o momento, o ES tem 26 casos confirmados do novo coronavírus, 696 seguem sob suspeita Crédito: Freepik

Segundo o boletim emitido pela Sesa, foram 974 notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 252 foram descartados e 26 confirmados. 696 casos seguem sob investigação e aguardando resultados de exames.

Vila Velha lidera o ranking das notificações: são 220 casos suspeitos no município e 11 já confirmados. Na Capital, há 114 notificações suspeitas e 11 confirmadas do novo coronavírus.

CASOS CONFIRMADOS

Neste sábado (21), o boletim divulgado pela Sesa apontava um aumento de 10 casos confirmados: passou de 16 para 26. O número se manteve neste domingo (22), quando foi emitido um boletim atualizado.