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Coronavírus:  26 casos são confirmados pelo governo do ES

De acordo com o governador Renato Casagrande,  10 novos casos foram confirmados em 24 horas

Publicado em 21 de Março de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2020 às 17:27
Coronavírus, que causa a doença Covid-19 Crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash
O Espírito Santo registrou 10 novos casos de coronavírus em apenas 24 horas, de acordo com o governador Renato Casagrande. Ao todo, já são 26 casos confirmados até o momento. Mais de 500 estão sendo investigados. 
De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE),  foram 837notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 232 foram descartados e 26 foram confirmados. 
Vitória e Vila Velha lideram o ranking: são 11 infectados em cada município. Linhares registrou dois casos enquanto Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim estão com um caso confirmado cada. 
Dos casos confirmados, seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Um paciente em estado grave.

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