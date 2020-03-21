Coronavírus:  26 casos são confirmados pelo governo do ES

Coronavírus, que causa a doença Covid-19 Crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash

O Espírito Santo registrou 10 novos casos de coronavírus em apenas 24 horas, de acordo com o governador Renato Casagrande. Ao todo, já são 26 casos confirmados até o momento. Mais de 500 estão sendo investigados.

De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), foram 837notificações em todo o Estado até o momento. Destes, 232 foram descartados e 26 foram confirmados.

Vitória e Vila Velha lideram o ranking: são 11 infectados em cada município. Linhares registrou dois casos enquanto Cariacica e Cachoeiro de Itapemirim estão com um caso confirmado cada.

Dos casos confirmados, seis estão internados, sendo um em hospital no município da Serra e cinco em hospitais de Vitória. Um paciente em estado grave.