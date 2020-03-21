Coronavírus no ES: moradores de condomínio na Serra se unem em louvor

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Na noite desta sexta-feira (20), os moradores do condomínio Vivendas Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, se uniram, de suas janelas e varandas, para cantar um louvor e bater palmas em homenagem aos profissionais de saúde, que tanto têm se dedicado neste momento da pandemia do coronavírus. A mobilização aconteceu por volta das 20h30, e a ideia partiu dos próprios moradores, segundo a síndica Zilmeria Cerillo, de 43 anos.

"Através do grupo do condomínio no WhatsApp, nos programamos para fazer esse culto , cantamos louvor, tivemos uma palavra e encerramos com uma salva de palmas em homenagem aos profissionais de saúde , além de orar pedindo proteção pra esses profissionais que estão à frente desta batalha", comenta Zilmeria, que contratou um serviço de drone para filmar a ação.

"Foi emocionante! Independentemente de religião, placa denominacional, todos se uniram em louvor. Traz paz e consolo" Zilmeria Cerillo - Síndica