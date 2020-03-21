Coronavírus no ES: moradores de condomínio na Serra se unem em louvor

Em período de isolamento para evitar o contágio pelo novo coronavírus, os capixabas têm mostrado solidariedade uns com os outros. Em vários condomínios da Grande Vitória, por exemplo, tem sido possível ver uma nova forma de união entre os vizinhos - já que, neste período de quarentena, é recomendado restringir o convívio social e evitar aglomerações.
Na noite desta sexta-feira (20), os moradores do condomínio Vivendas Laranjeiras, no Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, se uniram, de suas janelas e varandas, para cantar um louvor e bater palmas em homenagem aos profissionais de saúde, que tanto têm se dedicado neste momento da pandemia do coronavírus. A mobilização aconteceu por volta das 20h30, e a ideia partiu dos próprios moradores, segundo a síndica Zilmeria Cerillo, de 43 anos.
"Através do grupo do condomínio no WhatsApp, nos programamos para fazer esse culto , cantamos louvor, tivemos uma palavra e encerramos com uma salva de palmas em homenagem aos profissionais de saúde , além de orar pedindo proteção pra esses profissionais que estão à frente desta batalha", comenta Zilmeria, que contratou um serviço de drone para filmar a ação.
"Foi emocionante! Independentemente de religião, placa denominacional, todos se uniram em louvor. Traz paz e consolo"
A síndica conta que o condomínio já tem feito ações pontuais de união desde a greve da Polícia Militar em 2017, como grupo de células. "Nos reuníamos quase todas as noites ou simplesmente em luau na área comum para só louvar", conta. "Agora, mesmo não podendo estar num salão de festa todos juntos, depois da noite de ontem já há muitos pedidos de que façamos novamente louvores cada um de suas varandas e janelas", completa.