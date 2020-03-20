Em quarentena, moradores de condomínio na Serra cantam e rezam das janelas

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos demais órgãos e entidades ligados à saúde em relação ao coronavíru s, uma parcela significativa dos capixabas se mantém em quarentena dentro de casa. Entre as recomendações, estão as restrições de convívio social e evitar aglomerações. Nesse sentido, frequentar cultos e missas em igrejas tornam-se práticas que elevam a possibilidade de transmissão de coronavírus.

Encontrar ocupações em tempo de quarentena torna-se um desafio, mas em um grande condomínio localizado no bairro Valparaíso, na Serra, moradores encontraram um jeito diferente para orar e manifestar a própria fé. Na noite desta quinta-feira (19), das varandas e janelas dos apartamentos, muitos condôminos cantaram cânticos religiosos em uma espécie de coral improvisado, semelhante ao que foi visto em outros países, como França e Itália.

Confinados, muitos moradores do Villaggio laranjeiras cantaram louvores Crédito: Divulgação

Uma das que participaram da manifestação de fé foi a empresária Sônia Gonçalves, de 41 anos. Segundo ela, foram cerca de 15 minutos de adoração no Villaggio Laranjeiras.

"Moro aqui há quase cinco anos e temos que nos manter dentro de casa. Então, ontem (quinta), por volta das 21 horas, alguns moradores começaram a cantar e rapidamente outros acompanharam. Também me manifestei, só que meu apartamento dá para a rua e não para o clube interno. Foi muito bonito e importante nesse momento complicado pelo qual estamos passando", disse.