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Em quarentena, moradores de condomínio na Serra cantam e rezam das janelas

Cumprindo com as recomendações médicas, moradores do Villaggio Laranjeiras encontraram uma forma de manifestar a fé sem colocar em risco a própria vida

Publicado em 20 de Março de 2020 às 11:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 11:28
Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos demais órgãos e entidades ligados à saúde em relação ao coronavírus, uma parcela significativa dos capixabas se mantém em quarentena dentro de casa. Entre as recomendações, estão as restrições de convívio social e evitar aglomerações. Nesse sentido, frequentar cultos e missas em igrejas tornam-se práticas que elevam a possibilidade de transmissão de coronavírus.

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Encontrar ocupações em tempo de quarentena torna-se um desafio, mas em um grande condomínio localizado no bairro Valparaíso, na Serra, moradores encontraram um jeito diferente para orar e manifestar a própria fé. Na noite desta quinta-feira (19), das varandas e janelas dos apartamentos, muitos condôminos cantaram cânticos religiosos em uma espécie de coral improvisado, semelhante ao que foi visto em outros países, como França e Itália.
Confinados, muitos moradores do Villaggio laranjeiras cantaram louvores Crédito: Divulgação
Uma das que participaram da manifestação de fé foi a empresária Sônia Gonçalves, de 41 anos. Segundo ela, foram cerca de 15 minutos de adoração no Villaggio Laranjeiras.
"Moro aqui há quase cinco anos e temos que nos manter dentro de casa. Então, ontem (quinta), por volta das 21 horas, alguns moradores começaram a cantar e rapidamente outros acompanharam. Também me manifestei, só que meu apartamento dá para a rua e não para o clube interno. Foi muito bonito e importante nesse momento complicado pelo qual estamos passando", disse.

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Além de cantar, os moradores oraram pela saúde dos profissionais da área médica, que se desdobram no atendimento aos pacientes.
"Temos que agora orar muito pelas pessoas que trabalham em hospitais. Não só os médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, mas também os atendentes, cozinheiras de hospitais, nutricionistas, porteiros, faxineiros, administração e todos que estão a postos para que tudo funcione. Deus proteja a todos", disse Angélica, outra moradora do condomínio.

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