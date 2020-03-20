Coronavírus: governo do ES restringe acesso de idosos à Ceasa

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quinta-feira (19), 649 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 148 foram descartados e 13 foram confirmados. De acordo com os dados, Vila Velha e Vitória lideram o número de casos suspeitos e confirmados. No Norte, Linhares e Colatina também despontam como regiões com grande número de registros investigados. No entanto, dessa região, somente Linhares já confirmou um caso da doença.