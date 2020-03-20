Coronavírus - governo do ES restringe acesso de idosos à Ceasa
O governo do Estado, diante da pandemia de coronavírus, também fez restrições no acesso às Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), por ser um local de muita movimentação de pessoas e de importância no fornecimento de alimentos para as famílias.
"A nossa decisão e determinação é que pessoas com mais de 60 anos e dos grupos de risco, com doenças crônicas, estão proibidas de entrar nas dependências da Ceasa, seja para comprar, seja para vender. É para aliviar e diminuir o risco, porque há um fluxo de pessoas de locais do Estado e do Brasil", afirmou o governador Renato Casagrande.
A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Centro de Operações Estratégicas (COE), contabiliza, nesta quinta-feira (19), 649 casos notificados com suspeita do novo coronavírus em todo o Estado até o momento. Destes, 148 foram descartados e 13 foram confirmados. De acordo com os dados, Vila Velha e Vitória lideram o número de casos suspeitos e confirmados. No Norte, Linhares e Colatina também despontam como regiões com grande número de registros investigados. No entanto, dessa região, somente Linhares já confirmou um caso da doença.
O governo também decidiu restringir o acesso da população a locais onde há atendimento ao público, como o Faça Fácil, em Cariacica, e a Farmácia Cidadã, como parte de mais uma série de medidas de combate ao coronavírus. A definição foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nesta quinta-feira (19). O Faça Fácil passará a atender pessoas somente por agendamento, a ser feito pelo site.