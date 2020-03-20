Coronavírus - polícia fecha boate de Cariacica que insistiu em abrir
A Polícia Civil, através da Delegacia de Costumes de Diversões (Decodi), fechou uma casa noturna em Cariacica, na última quarta-feira (18), que insistiu em abrir, mesmo com o decreto do Governo do Estado que proíbe o funcionamento de boates, como medida de prevenção ao novo coronavírus.
"A denúncia informava que a boate estava em pleno funcionamento, ignorando completamente o decreto Estadual e colocando em risco clientes, funcionários e até mesmo os vizinhos. O local funciona 24 horas e, quando abordamos o proprietário, ele afirmou que desconhecia o decreto ", disse o titular da Decodi, delegado Márcio Braga.
Os clientes e funcionários foram liberados e orientados a irem para casa. O proprietário recebeu esclarecimentos sobre a proibição de funcionamento e a boate foi notificada.
Segundo a Polícia Civil, o empresário acabou preso porque, durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de calibbre 9mm, com a numeração raspada, e aproximadamente R$ 23 mil, que estavam no interior do estabelecimento. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
"A Decodi pede colaboração dos donos de boates e casas noturnas, pois o momento é de sacrifícios e colaboração de todos, e quem desrespeita o decreto Estadual pode responder por crime de desobediência. A população também pode ajudar a fiscalizar, e denúncias podem ser feitas por telefone, no Disque Denúncia 181, ou pela página www.disquedenuncia181.es.gov.br. Todos devemos nos ajudar nesse momento", afirmou o delegado.
O fechamento de boates foi uma das medidas de segurança adotadas contra o coronavírus. Por 30 dias está proibida a abertura de cinemas, casas de shows e boates, além da realização de eventos de qualquer natureza.