Durante a ação, empresário acabou preso porque, durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de calibre 9mm, com a numeração raspada, e aproximadamente R$ 23 mil Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - polícia fecha boate de Cariacica que insistiu em abrir

Polícia Civil , através da Delegacia de Costumes de Diversões (Decodi), fechou uma casa noturna em Cariacica , na última quarta-feira (18), que insistiu em abrir, mesmo com o decreto do Governo do Estado que proíbe o funcionamento de boates, como medida de prevenção ao novo coronavírus

"A denúncia informava que a boate estava em pleno funcionamento, ignorando completamente o decreto Estadual e colocando em risco clientes, funcionários e até mesmo os vizinhos. O local funciona 24 horas e, quando abordamos o proprietário, ele afirmou que desconhecia o decreto ", disse o titular da Decodi, delegado Márcio Braga.

Os clientes e funcionários foram liberados e orientados a irem para casa. O proprietário recebeu esclarecimentos sobre a proibição de funcionamento e a boate foi notificada.

Segundo a Polícia Civil, o empresário acabou preso porque, durante as buscas, os policiais apreenderam uma arma de calibbre 9mm, com a numeração raspada, e aproximadamente R$ 23 mil, que estavam no interior do estabelecimento. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).