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Apelo

"Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós", pedem profissionais do ES

Por meio de cartazes, servidores da saúde de Linhares fazem apelo para população se manter em isolamento social contra o novo coronavírus

Publicado em 20 de Março de 2020 às 11:16

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

20 mar 2020 às 11:16
Profissionais de saúde de Linhares fazem apelo Crédito: Redes Sociais/ Divulgação
Servidores do Hospital Rio Doce, em Linhares, fizeram um apelo para que as pessoas permaneçam em isolamento para conter a pandemia de Covid-19. Para isso, eles usaram uma maneira que se popularizou entre profissionais de saúde de várias partes do Brasil e publicaram fotos com a frase: “Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós”. A cidade, do Norte do Espírito Santo, já tem um caso confirmado de infecção por coronavírus.
Nas redes sociais, as fotos foram compartilhadas por milhares de pessoas. A mensagem foi compartilhada por técnicos e enfermeiros do Instituto de Doenças Renais de Linhares, que fica no Hospital Rio Doce. Relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde colocam as pessoas que têm alguma das Doenças Renais Crônicas (DRC) entre os mais suscetíveis à Covid-19.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Pessoas que têm DRC estão entre os grupos mais vulneráveis ao novo coronavírus por não produzirem hormônios renais e terem baixa imunidade.
Profissionais de saúde de Linhares alertam para cuidados com coronavírus Crédito: Redes Sociais/Divulgação

CORONAVÍRUS EM LINHARES

O município de Linhares é único, fora da Grande Vitória, com caso confirmado de coronavírus no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até agora a cidade tem um caso confirmado e outros 36 suspeitos. 

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