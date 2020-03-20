"Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós", pedem profissionais do ES

Nas redes sociais, as fotos foram compartilhadas por milhares de pessoas. A mensagem foi compartilhada por técnicos e enfermeiros do Instituto de Doenças Renais de Linhares, que fica no Hospital Rio Doce. Relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde colocam as pessoas que têm alguma das Doenças Renais Crônicas (DRC) entre os mais suscetíveis à Covid-19.