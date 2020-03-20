"Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós", pedem profissionais do ES

Servidores do Hospital Rio Doce, em Linhares, fizeram um apelo para que as pessoas permaneçam em isolamento para conter a pandemia de Covid-19. Para isso, eles usaram uma maneira que se popularizou entre profissionais de saúde de várias partes do Brasil e publicaram fotos com a frase: “Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós”. A cidade, do Norte do Espírito Santo, já tem um caso confirmado de infecção por coronavírus.
Nas redes sociais, as fotos foram compartilhadas por milhares de pessoas. A mensagem foi compartilhada por técnicos e enfermeiros do Instituto de Doenças Renais de Linhares, que fica no Hospital Rio Doce. Relatórios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde colocam as pessoas que têm alguma das Doenças Renais Crônicas (DRC) entre os mais suscetíveis à Covid-19.
Pessoas que têm DRC estão entre os grupos mais vulneráveis ao novo coronavírus por não produzirem hormônios renais e terem baixa imunidade.
CORONAVÍRUS EM LINHARES
O município de Linhares é único, fora da Grande Vitória, com caso confirmado de coronavírus no Estado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até agora a cidade tem um caso confirmado e outros 36 suspeitos.