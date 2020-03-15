Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Casagrande recomenda restrição social de idosos e pacientes crônicos
Coronavírus

Casagrande recomenda restrição social de idosos e pacientes crônicos

Nas redes sociais, governador se manifestou após a confirmação do primeiro caso de transmissão local de coronavírus no Estado

Publicado em 15 de Março de 2020 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2020 às 09:47
Governador Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reforçou em seu perfil nas redes sociais, na manhã deste domingo (15), a recomendação de restrição de contato social para idosos e pacientes de doenças crônicas, a partir da confirmação do primeiro caso de transmissão local de coronavírus no Estado.
Morador de Linhares, o paciente que se tornou o primeiro registro de transmissão comunitária no Estado esteve com o cunhado que veio da Inglaterra na Grande Vitória.  Com a doença confirmada, ele apresenta sintomas leves de infecções respiratórias  febre, tosse, coriza, dor de garganta e cansaço , passa bem e segue em isolamento domiciliar voluntário, sendo monitorado pela Secretaria Municipal da Saúde.
No texto, Casagrande também reforçou  a necessidade de vacinação contra influenza para esses grupos mais vulneráveis, diante do risco de contágio no dia a dia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados