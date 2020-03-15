Casagrande recomenda restrição social de idosos e pacientes crônicos

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, reforçou em seu perfil nas redes sociais, na manhã deste domingo (15), a recomendação de restrição de contato social para idosos e pacientes de doenças crônicas, a partir da confirmação do primeiro caso de transmissão local de coronavírus no Estado.
Morador de Linhares, o paciente que se tornou o primeiro registro de transmissão comunitária no Estado esteve com o cunhado que veio da Inglaterra na Grande Vitória. Com a doença confirmada, ele apresenta sintomas leves de infecções respiratórias febre, tosse, coriza, dor de garganta e cansaço , passa bem e segue em isolamento domiciliar voluntário, sendo monitorado pela Secretaria Municipal da Saúde.
No texto, Casagrande também reforçou a necessidade de vacinação contra influenza para esses grupos mais vulneráveis, diante do risco de contágio no dia a dia.