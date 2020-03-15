Transmissão local: 1º paciente do ES está isolado e tem sintomas leves

Coronavírus já se espalhou por todos os continentes Crédito: denisismagilov - stock.adobe.com

Morador de Linhares, o homem com a doença confirmada apresenta sintomas leves de infecções respiratórias  febre, tosse, coriza, dor de garganta e cansaço, passa bem e segue em isolamento domiciliar voluntário, sendo monitorado pela Secretaria Municipal da Saúde.

O paciente em Linhares esteve com o cunhado vindo da Inglaterra na Grande Vitória . A transmissão local significa que o contágio aconteceu no Espírito Santo, ainda que tenha sido originado de pessoas que viajaram para o exterior. O teste positivo foi confirmado por exames realizados pelo Laboratório Central do Estado do Espírito Santo (Lacen-ES), considerado referência pelo Ministério da Saúde.

Os dois primeiros casos registrados no ES eram de pessoas que viajaram para fora do país e retornaram ao Estado com a doença. Com a divulgação de mais dois testes positivos neste sábado(16), sobe para quatro o número de pessoas confirmadas com a doença no ES.

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MONITORAMENTO EM LINHARES

O secretário municipal de Saúde, Saulo Meireles, afirmou para a reportagem que uma pessoa que mora na mesma casa do homem infectado na cidade fez o teste e o resultado deu negativo.

A equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Linhares segue monitorando ativamente outros possíveis contatos, por precaução.

Todas as medidas sanitárias estão sendo realizadas, afirma a diretora da Vigilância e membro do Comitê de Enfrentamento da doença, Jackelen Ramos.

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A diretora explica que o internamento só é indicado para casos com complicações, como infecção pulmonar. Mas alerta que é essencial manter o isolamento domiciliar, quando indicado.

Nossa rede municipal pública e a rede privada estão preparadas, aptas a identificar os casos suspeitos, notificar, confirmar e indicar isolamento aos pacientes, explica Jackelene.

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A diretora ressalta que após notificar o caso como suspeito, e passar por avaliação médica, coleta de amostras para exames e tratamento dos sintomas, a pessoa é orientada a permanecer em isolamento domiciliar voluntário enquanto aguarda o resultado dos exames.

O paciente classificado como caso suspeito é monitorado por telefone para acompanhamento da evolução do quadro de saúde.

SECRETÁRIO TRANQUILIZA POPULAÇÃO

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Saulo Rodrigues Meireles, o município se preparou para a chegada do novo coronavírus, com reuniões técnicas e orientativas para os profissionais de saúde.

Ao sinal de qualquer sintoma da doença, a população deve se dirigir a uma das 35 unidades de saúde do Município.

No início do mês, a Prefeitura de Linhares criou o Comitê de Enfrentamento à Doença composto por profissionais da secretaria municipal de Sáude, dos hospitais HGL, Unimed e Rio Doce para apresentar o plano de trabalho de Linhares para a prevenção, controle e condução nos possíveis casos suspeitos do novo coronavírus.

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O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA?

A diretora de Vigilância Epidemiológica da secretaria municipal de Saúde, Jackelene Ramos, orienta que as pessoas que retornam de viagem internacional em regiões onde há confirmação de transmissão local da doença fiquem alerta ao aparecimento de sintomas respiratórios nos próximos 14 dias após a volta.

Se houver febre associada a outro sintoma respiratório, a orientação é procurar um serviço de saúde público ou privado.

Em caso de suspeita, o paciente deve procurar a sua unidade de saúde mais próxima, na rede municipal de saúde; ou um pronto-atendimento, na rede particular. Os profissionais e serviços de Linhares estão atualizados e preparados para esse atendimento, orienta.