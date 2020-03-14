Ufes cria comitê que vai avaliar suspensão de aulas por coronavírus

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) criou um Comitê Operativo de Emergência (COE) para discutir medidas diante do surto de coronavírus.
Entre as possibilidades que serão avaliadas está a suspensão temporária de aulas, como outras instituições de ensino superior têm feito pelo país. O grupo foi instituído na sexta-feira (13) se reunirá nesta segunda (16).
A Ufes informou que estão mantidas as aulas para esta segunda-feira (16) e que se alguma decisão diferente for tomada dará ampla divulgação.
Universidades federais como a UFRJ e a UFF decidiram pela suspensão de aulas temporariamente. Já a UFMG manteve a rotina acadêmica mas cancelou a realização de eventos.
Em contato com a reportagem, o reitor Reinaldo Centoducatte admitiu que "existe a possibilidade de suspensão das atividades", mas que não há data definida para isso.
"Acompanharemos de perto toda a evolução da pandemia e, se necessário, poderemos suspender as atividades na universidade"
O COE acompanhará a evolução epidemiológica do Covid-19 e vai alimentar um site que será criado para disponibilizar à população informações sobre a doença e sobre as ações em relação à pandemia. O comitê atuará pelo período inicial de 60 dias.