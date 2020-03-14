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Medidas preventivas

Ufes cria comitê que vai avaliar suspensão de aulas por coronavírus

Reitor admitiu possibilidade, mas ainda não há decisão. Grupo se reunirá nesta segunda-feira (16)

Publicado em 14 de Março de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 19:50
Reitoria da Ufes criou comitê para acompanhar avanço do coronavírus Crédito: Ricardo Medeiros
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) criou um Comitê Operativo de Emergência (COE) para discutir medidas diante do surto de coronavírus.
Entre as possibilidades que serão avaliadas está a suspensão temporária de aulas, como outras instituições de ensino superior têm feito pelo país. O grupo foi instituído na sexta-feira (13) se reunirá nesta segunda (16).

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A Ufes informou que estão mantidas as aulas para esta segunda-feira (16) e que se alguma decisão diferente for tomada dará ampla divulgação.
Universidades federais como a UFRJ e a UFF decidiram pela suspensão de aulas temporariamente. Já a UFMG manteve a rotina acadêmica mas cancelou a realização de eventos.

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Em contato com a reportagem, o reitor Reinaldo Centoducatte admitiu que "existe a possibilidade de suspensão das atividades", mas que não há data definida para isso.
"Acompanharemos de perto toda a evolução da pandemia e, se necessário, poderemos suspender as atividades na universidade"
Reinaldo Centoducatte - Reitor da Ufes
O COE acompanhará a evolução epidemiológica do Covid-19 e vai  alimentar um site que será criado para disponibilizar à população informações sobre a doença e sobre as ações em relação à pandemia. O comitê atuará pelo período inicial de 60 dias.

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