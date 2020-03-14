Coronavírus: Vitória suspende atividades com grupos de idosos

A Prefeitura de Vitória suspendeu as atividades coletivas e de grupos de idosos para evitar o risco de contágio do coronavírus. Um encontro que estava agendado para a próxima quinta-feira (19), reunindo grupos de diferentes regiões da cidade no parque Pedra da Cebola também foi cancelado.
Segundo o prefeito da capital, Luciano Rezende, as medidas são necessárias para diminuir a possibilidade de circulação do vírus pela cidade. Ele lembrou que pessoas com mais de 60 anos são os que mais correm risco com a doença. "As medidas são necessárias porque quanto menos vírus circulando, menos pacientes graves e mortes nós vamos ter", afirma.
O evento da quinta-feira, apelidado de "Encontrão", iria reunir frequentadores dos quatro Centros de Convivência da Terceira Idade (CCTIs), dos dois Núcleos de Integração Social das Pessoas Idosas (Nispis) e dos 36 grupos da terceira idade de Vitória. A medida, segundo a Secretaria de Assistência Social, segue as recomendações do Ministério da Saúde de evitar a realização de eventos de grande aglomeração, para evitar a transmissão de Covid-19.