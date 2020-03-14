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Para evitar contágio

Coronavírus: Vitória suspende atividades com grupos de idosos

Prefeito disse que a medida foi adotada para evitar contágio entre pessoas acima de 60 anos, que são mais vulneráveis ao coronavírus

Publicado em 14 de Março de 2020 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 20:18
Encontro entre pessoas da terceira idade e reuniões de grupos de idosos foram cancelados Crédito: Divulgação
Prefeitura de Vitória suspendeu as atividades coletivas e de grupos de idosos para evitar o risco de contágio do coronavírus. Um encontro que estava agendado para a próxima quinta-feira (19), reunindo grupos de diferentes regiões da cidade no parque Pedra da Cebola também foi cancelado.

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Segundo o prefeito da capital, Luciano Rezende, as medidas são necessárias para diminuir a possibilidade de circulação do vírus pela cidade. Ele lembrou que pessoas com mais de 60 anos são os que mais correm risco com a doença. "As medidas são necessárias porque quanto menos vírus circulando, menos pacientes graves e mortes nós vamos ter", afirma.
O evento da quinta-feira, apelidado de "Encontrão", iria reunir frequentadores dos quatro Centros de Convivência da Terceira Idade (CCTIs), dos dois Núcleos de Integração Social das Pessoas Idosas (Nispis) e dos 36 grupos da terceira idade de Vitória. A medida, segundo a Secretaria de Assistência Social, segue as recomendações do Ministério da Saúde de evitar a realização de eventos de grande aglomeração, para evitar a transmissão de Covid-19.

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