Coronavírus: Vitória suspende atividades com grupos de idosos

O evento da quinta-feira, apelidado de "Encontrão", iria reunir frequentadores dos quatro Centros de Convivência da Terceira Idade (CCTIs), dos dois Núcleos de Integração Social das Pessoas Idosas (Nispis) e dos 36 grupos da terceira idade de Vitória. A medida, segundo a Secretaria de Assistência Social, segue as recomendações do Ministério da Saúde de evitar a realização de eventos de grande aglomeração, para evitar a transmissão de Covid-19.