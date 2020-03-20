Contação de história na web para a garotada se entreter na quarentena

Sandra Freitas em uma de suas contações em escolas. Crédito: Lara Mireny

Na sexta-feira (20), se comemora o dia do Contador de História. A data foi instituída em 1991, na Suécia, como forma de promoção da atividade artística, de acordo com texto do projeto de lei nº 7.232, de 2017. Em tempos de quarentena, essa prática pode ser muito bem-vinda aos que pretendem entreter e distrair seus filhos.

Foi com o objetivo de contribuir com as famílias que a Biblioteca Municipal Adelpho Monjardim desenvolveu uma programação de atividades lúdicas e educativa on-line. Tudo será transmitido ao vivo, nas redes sociais de diversos profissionais parceiros.

Nesse dia de valorização do especialista que leva emoção, encanto e muita imaginação para a vida das pessoas, são eles que nos presenteiam. Entre as histórias que serão contadas no projeto da biblioteca estão "O menino o velho e o burro" de Ruth Rocha; "A Baleia Jubarte", de Rodrigo Campaneli e Alexandre Campaneli; "O gato verde" de Ilvan Filho; "Cabra cabrês" de Roberto Carlos Ramos; "Histórias sem pé" de Fabrício Conte; "Uma bela noite" de Eliana Zandonade, "Maria vai com as outras" de Sylvia Orthof, dentre outras.

24 HORAS DE HISTÓRIAS

Outra iniciativa é a do grupo "Contadores de todos os Contos". Eles fazem uma maratona de 24 horas de histórias contadas nesta sexta-feira (20). São 144 contadores participando do evento, sendo que cada um usará as palavras durante 10 minutos.

Tudo está sendo feito ao vivo, pela internet. Uma das participantes será Eliane Correia, dona da página "Mais um ponto, mais um conto".

Sandra Freitas, contadora de histórias profissional e participante do evento da biblioteca municipal, relatou sua paixão pela atividade. Desenvolvedora de diversos projetos, incluindo o Encontro de Contadores de Histórias e o "Roda de Histórias Capixaba", acredita no poder de encantar que as histórias tem sobre as crianças. "As histórias curam tanto o contador, quanto os ouvintes."