Coronavírus: casa noturna cria festa na web com delivery de drinks

A dupla de DJs Gamatech, formada por Gustavo Cechinel e Maria Rodrigues. Crédito: Toro Club/ Divulgação

Em época de coronavírus, a ordem é ficar em casa. Assim, uma casa noturna de Vitória trouxe uma proposta inusitada. Neste sábado, a partir das 23h - horário em que abriria normalmente - a Toro Club vai funcionar, só que de um modo diferente. Ao invés de se locomover até o espaço, que fica em Santa Lúcia e estará fechado, o cliente vai acessar o endereço virtual da casa, no Facebook.

fanpage do club fará a transmissão ao vivo dos DJs Gamatech, Jess Benevides, Drunk & Play, Paolla B, Jeff Ueda e Firejack, tocando a noite toda. Mas como não só de música uma balada é feita, a casa vai oferecer um serviço de delivery dos itens de seu cardápio para a galera não precisar sair de casa.

A carta foi adaptada e segue com preços abaixo dos praticados quando a casa estava aberta. As entregas serão feitas a partir de um pedido mínimo de R$ 50, sendo cobrada taxa de R$ 5 para o envio ao domicílio.

Drink com Gin e pimenta rosa da Toro Club Crédito: Bruno Castro

Os sócios, Gustavo Cechinel e Renato Rossoni, foram os responsáveis pela ideia da Toro Live. Cechinel explicou que a proposta surgiu a partir da recomendação de fechamento dos estabelecimentos por parte das autoridades sanitárias, Decidimos fechar o club, para justamente evitar aglomerações. Porém, sem desamparar a cena eletrônica, explicou.

Os drinks, antes da crise de saúde eram servidos como na foto acima. A ideia de preparar a mistura de essências e especiarias para ser entregue em garrafa junto a uma latinha de água tônica, acabou saindo do papel no momento difícil para economia. "A opção é se reinventar usando da criatividade", argumentou Rossoni sobe a iniciativa.

A organização do club, de acordo com Rossoni, focará nessa ideia de experiência de "festa em casa", sendo que manterá seu espaço físico fechado. A princípio, as lives e o bar delivery estarão abertos todos os sábados.

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES CULTURAIS ONLINE

Se você não é muito fã de música eletrônica, fique tranquilo. Diversas iniciativas nos moldes da "balada em casa" surgiram nos últimos dias e para todos os gostos musicais. São festivais e shows intimistas, que serão transmitidos ao vivo pela internet. Confira algumas dicas abaixo.

ROCK EM CASA

O projeto exibe shows e conversas com artistas capixabas nas lives do Instagram do Em Movimento

As lives começaram na quarta-feira (18) e acontecem diariamente, a partir das 20h. Diego Lyra e Duo Wuo já se apresentaram

Aristas: Barol Beats (20), Michele Freire (21), Flavinha Mendonça (22) e Anderson Ventura (23) ainda vão se apresentar

#TAMO JUNTO

Festival promovido pelo O Globo em que os artistas farão seus shows por lives no próprio Instagram, que serão transmitidas ao vivo no site e nas redes sociais do jornal

As transmissões acontecem de sexta (20) a domingo (22), das 18h às 22h

Até o momento são 25 artistas confirmados, entre eles: Martinho da Vila, Adriana Calcanhotto, Jards Macalé, Marcos Valle, Duda Beat, Nego do Borel e Margareth Menezes.

FESTIVAL MÚSICA EM CASA

Produzido pela Universal Music e GTS, o evento contará com shows exclusivos e super intimistas de grandes nomes da música brasileira. Sandy, Léo Santana, Felipe Araújo, Melim, Vitão, Projota e Luisa Sonza são alguns dos artistas escalados

As apresentações acontecem de 20 a 29 de março, a partir das 19h

Para curtir os shows, basta acessar o link oficial do evento no Instagram, que vai direcionar para o perfil de cada artista.

FESTIVAL EU FICO EM CASA BR

De 24 a 27 de março serão 76 apresentações únicas, em formatos inéditos e intimistas via Instagram

Line-up conta com Daniela Mercury, Maria Gadu, Teresa Cristina, André Prando, Adriana Calcanhoto, Valesca Popozuda entre outros nomes.

Enquanto a programação não acontece, você pode conferir uma playlist feita no Spotify pela organização com músicas dos participantes

FESTIVAL FICO EM CASA ES

Inteiramente virtual, o festival acontecerá de 28 a 30 de março. As lives dos artistas capixabas ainda não tem programação fechada, elas estarão em breve nas redes sociais do projeto. Colaborações financeiras para subsidiar os trabalhos dos artistas serão feitas via PicPay dos próprios músicos.

LÁ NA LAJE

As atrações são Bruna Siren & Hapino & Miq

O show será realizado no terraço do Centro Cultural Elizário Rangel para os vizinhos do condomínio Rios da Serra, em São Diogo, na Serra.

O evento ocorrerá na segunda-feira (23), às 19h . Para quem não por perto, a apresentação estará disponível em lives nas redes sociais do centro de cultura.

FESTIVAL LÁ DE CASA

Acontece de 20 a 22 de março, de 17h a 0h, com lives de 30 minutos de 42 artistas via Instagram

Alguns nomes já estão confirmados, como: AnaVitoria (@oanavitoria), Ana Muller (@real.anamuller), Bola Zimbra (@bolazimbra), Bryan Behr (@bryanbehroficial), Bruna Caram (@brunacaram), Estevão Queiroga (@estevaoqueiroga), Gerson Borges (@gersonborges), Gustavo Bertoni (@gustavobertoni), Jairo Horsth (@j.horsth), Kaops e Raony (@keopseraony), Larisa Lisboa (@larissalisboamusic), Leal Melo (@@lealmelo), Lorena Chaves (@lorenachaves), Matheus Ávila (@matheusavila), Saudade (Saulo von Seehausen - @osaudade), Sergio Carvalho (@sergiorebentomusic), Paulo Nazareth (@paulo.nazareth), Thiago Bruno (@euthiagobruno), Yohannah (@yohannah) e Yohomama (@yohomamamusic).

MATHEUS E KAUAN

Os sertanejos também entraram na onda de promoverem atrações pela internet. Matheus e Kauan já estão até com data marcada. A primeira apresentação foi na última quinta (19), mas haverá shows semanais nos perfis dos artistas no Instagram, sempre às 20h. "Como não estamos no palco, vamos pegar o violão e cantar para os nossos fãs, tendo a nossa casa como cenário e, assim, mesmo que de forma digital, ter este contato com todos, conta Kauan.