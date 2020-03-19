Coronavírus: nova data para show de Zeca Pagodinho no ES é marcada

Zeca Pagodinho faria show no Estado em 28 de março Crédito: Divulgação

Após ter o show cancelado no Espírito Santo por conta do avanço do Covid-19, Zeca Pagodinho anunciou uma nova data para a apresentação em suas redes sociais: 19 de setembro. O espetáculo, que faria parte da festa "Resenha do Samba", estava agendado para 28 de março, no Pavilhão de Carapina, na Serra.

A equipe de Zeca fez o comunicado por meio do Instagram. "Agradecemos a compreensão de todos e esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, com muita saúde e alegria!", diz trecho da publicação.

"Nesse momento crítico, em que a saúde de todos é prioridade, o artista, sua equipe e os produtores dos eventos estão trabalhando para minimizar os transtornos por conta dessas mudanças. Todos os ingressos para as datas originais permanecem válidos", informou, ainda no comunicado, o sambista.

Zeca Pagodinho, que completou 61 anos em fevereiro, faz parte do grupo de risco e engrossa a lista de artistas que têm alterado a programação, atendendo as orientações das autoridades públicas e sanitárias em meio à pandemia de coronavírus.

INGRESSOS

A festa "Resenha do Samba" contaria com as apresentações de Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e dos Grupos Samba Júnior, Mulekagem do Samba e Clareou. Os organizadores do evento, em postagem nas redes sociais, anunciaram a mudança.