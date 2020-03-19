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Samba e pagode

Coronavírus: nova data para show de Zeca Pagodinho no ES é marcada

Apresentação do sambista estava marcada para o dia 28 de março. Organização afirma que ingressos comprados continuarão valendo

Publicado em 19 de Março de 2020 às 16:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 16:00
Zeca Pagodinho faria show no Estado em 28 de março Crédito: Divulgação
Após ter o show cancelado no Espírito Santo por conta do avanço do Covid-19, Zeca Pagodinho anunciou uma nova data para a  apresentação em suas redes sociais:  19 de setembro. O espetáculo, que faria parte da festa "Resenha do Samba", estava agendado para 28 de março, no Pavilhão de Carapina, na Serra.
A equipe de Zeca fez o comunicado por meio do Instagram. "Agradecemos a compreensão de todos e esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, com muita saúde e alegria!", diz trecho da publicação. 

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"Nesse momento crítico, em que a saúde de todos é prioridade, o artista, sua equipe e os produtores dos eventos estão trabalhando para minimizar os transtornos por conta dessas mudanças. Todos os ingressos para as datas originais permanecem válidos", informou, ainda no comunicado, o sambista.
Zeca Pagodinho, que completou 61 anos em fevereiro, faz parte do grupo de risco e engrossa a lista de artistas que têm alterado a programação, atendendo as orientações das autoridades públicas e sanitárias em meio à pandemia de coronavírus.
Ver essa foto no Instagram

COMUNICADO OFICIAL?????? ? De acordo com as instruções das autoridades públicas e sanitárias que visam coibir a propagação do Covid-19 (Coronavirus) no Brasil, os próximos shows do Zeca Pagodinho serão reagendados.? ?????????? Nesse momento crítico, em que a saúde de todos é prioridade, o artista, sua equipe e os produtores dos eventos estão trabalhando para minimizar os transtornos por conta dessas mudanças. Todos os ingressos para as datas originais permanecem válidos. Informações sobre reembolso serão divulgadas em breve pelas respectivas casas e repostadas aqui.? ?????????? Agradecemos a compreensão de todos e esperamos que em breve possamos estar juntos novamente, com muita saúde e alegria!? ?????????? Confira as novas datas da Turnê Mais Feliz:????????? ? ? Curitiba: 27 Junho ? ??????? ? São Paulo  31 Julho ???????? ? ? Rio de Janeiro - 28 e 29 Agosto?????????? ? ? Vitória  19 Setembro ? ??????? ? Foz do Iguaçu  10 Outubro? ???????? ? Santo André - 23 Outubro?????????? ? ? Campinas: data a confirmar ?

Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho) em

INGRESSOS

A festa "Resenha do Samba" contaria com as apresentações de Zeca Pagodinho, Dudu Nobre e dos Grupos Samba Júnior, Mulekagem do Samba e Clareou. Os organizadores do evento, em postagem nas redes sociais, anunciaram a mudança.
Procurada pelo "Divirta-se", a organização da festa confirmou a nova data para 19 de setembro. Informou, também, que os ingressos adquiridos estão valendo e que, futuramente, divulgarão uma forma de ressarcimento do valor pago às pessoas que desejam o reembolso dos bilhetes. 

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