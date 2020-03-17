Coronavírus: Roda de Boteco 2020 e Botecão são adiados

"Em virtude do aumento dos casos de Covid-19 (coronavírus) no Espírito Santo e seguindo as recomendações dos governos Federal e Estadual, a Ecos Eventos optou por adiar a realização do festival Roda de Boteco 2020 e do Botecão. O festival teria início no dia 1 de maio e o Botecão estava previsto para os dias 5 e 6 de junho. Estamos avaliando uma nova data para realizar o evento com segurança para o público e para os proprietários de bares e botecos. Assim que essa data for definida faremos a divulgação, afirmou o diretor da Ecos Eventos, Raimundo Nonato."