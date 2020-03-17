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Por tempo indeterminado

Coronavírus: Roda de Boteco 2020 e Botecão são adiados

Eventos estavam programados para acontecer em maio e junho, em bares e botecos da Grande Vitória e no Clube Álvares Cabral

Publicado em 17 de Março de 2020 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 18:23
Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Como consequência das medidas de prevenção contra o coronavírus, que incluem o cancelamento de eventos culturais pelo mundo, o maior festival da boemia capixaba também está sem data para acontecer.
Roda de Boteco, que seria realizado entre os dias 1º e 31 de maio em bares e botequins da Grande Vitória, foi adiado, assim como sua festa de encerramento, o Botecão, que aconteceria nos dias 5 e 6 de junho no Clube Álvares Cabral.  
A Ecos Eventos, empresa que organiza o festival, divulgou uma nota de esclarecimento por meio de sua assessoria:
"Em virtude do aumento dos casos de Covid-19 (coronavírus) no Espírito Santo e seguindo as recomendações dos governos Federal e Estadual, a Ecos Eventos optou por adiar a realização do festival Roda de Boteco 2020 e do Botecão. O festival teria início no dia 1 de maio e o Botecão estava previsto para os dias 5 e 6 de junho. Estamos avaliando uma nova data para realizar o evento com segurança para o público e para os proprietários de bares e botecos. Assim que essa data for definida faremos a divulgação, afirmou o diretor da Ecos Eventos, Raimundo Nonato."
Em Linhares, a segunda edição do Festival de Botecos, que aconteceria entre os dias 27 e 29 de março, também foi adiada por tempo indeterminado. Até o momento, o Circuito de Botecos está mantido nos estabelecimentos participantes.    

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