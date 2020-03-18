Carnaval de Congo de Roda d'Água e Festival da Torta Capixaba adiados

Apesar do anúncio do governador Renato Casagrande, exigindo o fechamento de museus, teatros e cinemas, as prefeituras da Grande Vitória já se movimentavam e anunciavam as medidas sobre os funcionamentos dos espaços culturais administrados por elas. É o caso de Vitória e Cariacica que, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), suspenderam diversas atividades.
Em Cariacica, a ordem é fechar tudo. Deixando só o expediente interno da Secretaria de Cultura. Não haverá atendimento ao público.
Assim, o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água, a maior expressão da cultura popular da cidade, que estava marcado para o dia de Nossa Senhora da Penha (20 de abril), terá que ser adiado para um período ainda não definido. As apresentações das bandas de congo que fariam um "esquenta" para o evento ao longo de março também foram canceladas.
Na Capital, a ordem é a mesma: todos os espaços culturais fechados. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, A medida visa a evitar a formação de aglomerações e qualquer possibilidade de proliferação da pandemia Coronavírus.
Os eventos serão restabelecidos assim que as autoridades de Saúde considerarem a situação segura. Entre os destaques estão o lançamento da nova Lei Rubem Braga; os autos da Paixão de Cristo de Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão; e o Festival da Torta Capixaba
Abaixo, você confere a lista do que está suspenso pelos dois municípios:
VITÓRIA
- Aulas de teatro, dança e música da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi;
- Ensaios de grupos no anexo da Fafi e no Museu Capixaba do Negro (Mucane);
- Exposição "Impermanência", na Casa Porto das Artes Plásticas;
- Exposição "Da Ilha", no Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel dos Passos Lyrio";
- Exposição "Caminhos Cruzados", no Museu Capixaba do Negro (Mucane);
- Oficinas do Mucane;
- Oficinas do Circuito Cultural de Vitória;
- Atendimento às escolas do integral no Circuito Cultural de Vitória;
- Autos da Paixão de Cristo em Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão;
- Evento de lançamento da Lei Rubem Braga;
- Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras;
- Funcionamento da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim.
CARIACICA
- Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água será adiado por tempo indeterminado
- Apresentações das bandas de congo fazendo o "esquenta" do Carnaval de Roda d'Água foram canceladas
- Toda a programação do Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, fica suspensa
- Programação cultural e os cursos ministrados na Biblioteca Madeira de Freitas, em Campo Grande, também foram cancelados
- Programação cultural da Praça CEU, na Estação Cidadania de Cultura, em Nova Rosa da Penha, é adiada
- Biblioteca Vila do Progresso fechada
- Exposição de pituras "Gesto, forma e cor: nestas tortuosas trilhas", de Fernando de Aquino, é suspensa
- Centro Histórico Eduartino Silva, em Cariacica Sede, está fechado.