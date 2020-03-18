Carnaval de Congo de Roda d'Água e Festival da Torta Capixaba adiados

O Carnaval de Congo de Máscaras foi adiado por tempo indeterminado Crédito: Lucas Calazans/PMC

Apesar do anúncio do governador Renato Casagrande, exigindo o fechamento de museus, teatros e cinemas, as prefeituras da Grande Vitória já se movimentavam e anunciavam as medidas sobre os funcionamentos dos espaços culturais administrados por elas. É o caso de Vitória e Cariacica que, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), suspenderam diversas atividades.

Em Cariacica, a ordem é fechar tudo. Deixando só o expediente interno da Secretaria de Cultura. Não haverá atendimento ao público.

Assim, o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água, a maior expressão da cultura popular da cidade, que estava marcado para o dia de Nossa Senhora da Penha (20 de abril), terá que ser adiado para um período ainda não definido. As apresentações das bandas de congo que fariam um "esquenta" para o evento ao longo de março também foram canceladas.

Na Capital, a ordem é a mesma: todos os espaços culturais fechados. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, A medida visa a evitar a formação de aglomerações e qualquer possibilidade de proliferação da pandemia Coronavírus.

Os eventos serão restabelecidos assim que as autoridades de Saúde considerarem a situação segura. Entre os destaques estão o lançamento da nova Lei Rubem Braga; os autos da Paixão de Cristo de Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão; e o Festival da Torta Capixaba

Com o Festival da Torta Capixaba suspenso, capixaba e turistas terão que achar outra forma de experimentar a tradicional torta capixaba da Ilha das Caieiras Crédito: Rafael Zambe

Abaixo, você confere a lista do que está suspenso pelos dois municípios:

VITÓRIA

Aulas de teatro, dança e música da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi;

Ensaios de grupos no anexo da Fafi e no Museu Capixaba do Negro (Mucane);

Exposição "Impermanência", na Casa Porto das Artes Plásticas;

Exposição "Da Ilha", no Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel dos Passos Lyrio";

Exposição "Caminhos Cruzados", no Museu Capixaba do Negro (Mucane);

Oficinas do Mucane;

Oficinas do Circuito Cultural de Vitória;

Atendimento às escolas do integral no Circuito Cultural de Vitória;

Autos da Paixão de Cristo em Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão;

Evento de lançamento da Lei Rubem Braga;

Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras;

Funcionamento da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim.

CARIACICA