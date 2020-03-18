Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Carnaval de Congo de Roda d'Água e Festival da Torta Capixaba adiados

Cariacica e Vitória anunciam mudanças na grade cultural após coronavírus

Publicado em 18 de Março de 2020 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 12:21
O Carnaval de Congo de Máscaras foi adiado por tempo indeterminado Crédito: Lucas Calazans/PMC
Apesar do anúncio do governador Renato Casagrande, exigindo o fechamento de museus, teatros e cinemas, as prefeituras da Grande Vitória já se movimentavam e anunciavam as medidas sobre os funcionamentos dos espaços culturais administrados por elas. É o caso de Vitória e Cariacica que, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), suspenderam diversas atividades.
Em Cariacica, a ordem é fechar tudo. Deixando só o expediente interno da Secretaria de Cultura. Não haverá atendimento ao público.
Assim, o Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água, a maior expressão da cultura popular da cidade, que estava marcado para o dia de Nossa Senhora da Penha (20 de abril), terá que ser adiado para um período ainda não definido. As apresentações das bandas de congo que fariam um "esquenta" para o evento ao longo de março também foram canceladas.

Veja Também

Casagrande determina fechamento de cinemas, teatros e boates no ES

Coronavírus: confira os eventos culturais cancelados ou adiados no ES

Cancelamentos no Sesc Glória interferem no Festival de Cinema de Vitória

Na Capital, a ordem é a mesma: todos os espaços culturais fechados. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, A medida visa a evitar a formação de aglomerações e qualquer possibilidade de proliferação da pandemia Coronavírus.
Os eventos serão restabelecidos assim que as autoridades de Saúde considerarem a situação segura. Entre os destaques estão o lançamento da nova Lei Rubem Braga; os autos da Paixão de Cristo de Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão; e o Festival da Torta Capixaba
Com o Festival da Torta Capixaba suspenso, capixaba e turistas terão que achar outra forma de experimentar a tradicional torta capixaba da Ilha das Caieiras Crédito: Rafael Zambe
Abaixo, você confere a lista do que está suspenso pelos dois municípios:

VITÓRIA

  • Aulas de teatro, dança e música da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi;
  • Ensaios de grupos no anexo da Fafi e no Museu Capixaba do Negro (Mucane);
  • Exposição "Impermanência", na Casa Porto das Artes Plásticas;
  • Exposição "Da Ilha", no Museu Histórico da Ilha das Caieiras "Manoel dos Passos Lyrio";
  • Exposição "Caminhos Cruzados", no Museu Capixaba do Negro (Mucane);
  • Oficinas do Mucane;
  • Oficinas do Circuito Cultural de Vitória;
  • Atendimento às escolas do integral no Circuito Cultural de Vitória;
  • Autos da Paixão de Cristo em Santo Antônio, Gurigica, Mata da Praia e Romão;
  • Evento de lançamento da Lei Rubem Braga;
  • Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras;
  • Funcionamento da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim.

CARIACICA

  • Carnaval de Congo de Máscaras de Roda d'Água será adiado por tempo indeterminado
  • Apresentações das bandas de congo fazendo o "esquenta" do Carnaval de Roda d'Água foram canceladas
  • Toda a programação do Centro Cultural Frei Civitella, em Campo Grande, fica suspensa
  • Programação cultural e os cursos ministrados na Biblioteca Madeira de Freitas, em Campo Grande, também foram cancelados
  • Programação cultural da Praça CEU, na Estação Cidadania de Cultura, em Nova Rosa da Penha, é adiada
  • Biblioteca Vila do Progresso fechada
  • Exposição de pituras "Gesto, forma e cor: nestas tortuosas trilhas", de Fernando de Aquino, é suspensa
  • Centro Histórico Eduartino Silva, em Cariacica Sede, está fechado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados