Cancelamentos no Sesc Glória interferem no Festival de Cinema de Vitória

A série de cancelamentos que atinge a agenda cultural do Espírito Santo coloca em risco até mesmo eventos marcados para o fim do ano. É o caso do Festival de Cinema de Vitória, que mal divulgou a data da edição 2020 terá que mudar novamente.
Tudo isso acontece porque um dos locais mais procurados pelos amantes da cultura no Centro de Vitória, o Centro Cultural Sesc Glória, cancelou suas atividades até o dia 7 de abril, visando preservar a saúde e a segurança dos visitantes devido à pandemia do coronavírus. O local iria sediar o festival de cinema em novembro, mas a administração do centro cultural afirmou que a agenda está bloqueada para eventos de parceiros até o momento.
Em comunicado, o Sesc-ES informou que a prioridade da programação no momento dos reagendamentos será com atividades e espetáculos integrantes do programa do Sesc-ES. Não serão confirmados novos eventos até que a administração consiga uma definição sobre datas disponíveis, seguida de análise técnica.
NEGOCIAÇÕES
Procurada pelo Divirta-se, a administração do Festival de Cinema de Vitória confirmou a mudança e afirmou que terá uma reunião com o Centro Cultural Sesc Glória para definir uma nova data nas próximas semanas. De definido, por enquanto, apenas o início das inscrições para os longas e curtas-metragens interessados em participar da maior mostra de cinema do Espírito Santo: de 23 de março a 23 de maio. Mais informações no site do festival.
CANCELAMENTOS
A iniciativa de fechar o Centro Cultural Sesc Glória neste mês serve para tentar deter o avanço da pandemia de coronavírus no país, que já infectou mais de 300 pessoas e registrou duas mortes até a manhã desta quarta-feira (18).
Em comunicado oficial na tarde desta terça (17), o espaço informou que todas as atividades da programação, como espetáculos, mostras de cinema, oficinas, cursos, minicursos, bate-papo, exposições e atendimento na Biblioteca Guilherme Santos Neves, estão cancelados.
Para atender as solicitações de devolução dos valores pagos em ingressos e taxas de inscrição, a bilheteria funcionará de terça a sexta-feira, das 11h às 20h. A devolução de livros poderá ser realizada no mesmo período, na recepção. O atendimento estará restrito às duas situações acima. Mais informações pelo telefone 3232-4750.