Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Cancelamentos no Sesc Glória interferem no Festival de Cinema de Vitória

Fechado devido à pandemia de coronavírus, espaço vai dar prioridade a eventos da casa em seus reagendamentos. Organização tenta achar uma data para encaixar o festival que aconteceria em novembro

Publicado em 18 de Março de 2020 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 11:15
Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath
A série de cancelamentos que atinge a agenda cultural do Espírito Santo coloca em risco até mesmo eventos marcados para o fim do ano. É o caso do Festival de Cinema de Vitória, que mal divulgou a data da edição 2020 terá que mudar novamente. 
Tudo isso acontece porque um dos locais mais procurados pelos amantes da cultura no Centro de Vitória,  o Centro Cultural Sesc Glória, cancelou suas atividades até o dia 7 de abril, visando preservar a saúde e a segurança dos visitantes devido à pandemia do coronavírus. O local iria sediar o festival de cinema em novembro, mas a administração do centro cultural afirmou que a agenda está bloqueada para eventos de parceiros até o momento.
Em comunicado, o Sesc-ES informou que a prioridade da programação no momento dos reagendamentos será com atividades e espetáculos integrantes do programa do Sesc-ES. Não serão confirmados novos eventos até que a administração consiga uma definição sobre datas disponíveis, seguida de análise técnica.

NEGOCIAÇÕES

Procurada pelo Divirta-se, a administração do Festival de Cinema de Vitória confirmou a mudança e afirmou que terá uma reunião com o Centro Cultural Sesc Glória para definir uma nova data nas próximas semanas. De definido, por enquanto, apenas o início das inscrições para os longas e curtas-metragens interessados em participar da maior mostra de cinema do Espírito Santo: de 23 de março a 23 de maio. Mais informações no site do festival.

CANCELAMENTOS

A iniciativa de fechar o Centro Cultural Sesc Glória neste mês serve para tentar deter o avanço da pandemia de coronavírus no país, que já infectou mais de 300 pessoas e registrou duas mortes até a manhã desta quarta-feira (18). 
Em comunicado oficial na tarde desta terça (17), o espaço informou que todas as atividades da programação, como espetáculos, mostras de cinema, oficinas, cursos, minicursos, bate-papo, exposições e atendimento na Biblioteca Guilherme Santos Neves, estão cancelados.

Veja Também

Globo muda programação das novelas por conta do coronavírus

Coronavírus: confira os eventos culturais cancelados ou adiados no ES

Casagrande determina fechamento de cinemas, teatros e boates no ES

Para atender as solicitações de devolução dos valores pagos em ingressos e taxas de inscrição, a bilheteria funcionará de terça a sexta-feira, das 11h às 20h. A devolução de livros poderá ser realizada no mesmo período, na recepção. O atendimento estará restrito às duas situações acima. Mais informações pelo telefone 3232-4750.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo
Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados