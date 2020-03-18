Cancelamentos no Sesc Glória interferem no Festival de Cinema de Vitória

Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath

A série de cancelamentos que atinge a agenda cultural do Espírito Santo coloca em risco até mesmo eventos marcados para o fim do ano. É o caso do Festival de Cinema de Vitória, que mal divulgou a data da edição 2020 terá que mudar novamente.

Tudo isso acontece porque um dos locais mais procurados pelos amantes da cultura no Centro de Vitória, o Centro Cultural Sesc Glória, cancelou suas atividades até o dia 7 de abril, visando preservar a saúde e a segurança dos visitantes devido à pandemia do coronavírus. O local iria sediar o festival de cinema em novembro, mas a administração do centro cultural afirmou que a agenda está bloqueada para eventos de parceiros até o momento.

Em comunicado, o Sesc-ES informou que a prioridade da programação no momento dos reagendamentos será com atividades e espetáculos integrantes do programa do Sesc-ES. Não serão confirmados novos eventos até que a administração consiga uma definição sobre datas disponíveis, seguida de análise técnica.

NEGOCIAÇÕES

Procurada pelo Divirta-se, a administração do Festival de Cinema de Vitória confirmou a mudança e afirmou que terá uma reunião com o Centro Cultural Sesc Glória para definir uma nova data nas próximas semanas. De definido, por enquanto, apenas o início das inscrições para os longas e curtas-metragens interessados em participar da maior mostra de cinema do Espírito Santo: de 23 de março a 23 de maio. Mais informações no site do festival

CANCELAMENTOS

A iniciativa de fechar o Centro Cultural Sesc Glória neste mês serve para tentar deter o avanço da pandemia de coronavírus no país, que já infectou mais de 300 pessoas e registrou duas mortes até a manhã desta quarta-feira (18).

Em comunicado oficial na tarde desta terça (17), o espaço informou que todas as atividades da programação, como espetáculos, mostras de cinema, oficinas, cursos, minicursos, bate-papo, exposições e atendimento na Biblioteca Guilherme Santos Neves, estão cancelados.